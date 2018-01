Alto interés en Noruega por Salmones Camanchaca

Mercados en Acción

Un alto interés experimentó el proceso de la oferta pública de certificados de depósito de las acciones de la filial de la Compañía Pesquera Camanchaca, Salmones Camanchaca en Oslo, Noruega.

Mediante un comunicado, la filial afirmó que la apertura del libro de órdenes recibió una demanda que permitió cubrir, en sólo cinco horas, la totalidad de la oferta dentro del rango de precios indicativo publicado por la compañía.

En la empresa proyectan que el monto total recaudado en la oferta sería de aproximadamente US$ 121 millones. Asimismo, Salmones Camanchaca dijo que el prospecto para la oferta fue aprobado con fecha 24 de enero de 2018 por el regulador de valores noruego (Financial Supervisory Authority of Norway).

Desde la Bolsa de Oslo comentaron: “No existen compañías chilenas listadas en Oslo. Sin embargo, los inversionistas, bancos de inversión y analistas noruegos tienen conocimiento de la industria salmonera chilena y tenemos una buena impresión del mercado chileno y las empresas que en él operan”.