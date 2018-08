Apple es la segunda compañía que logra el billón de dólares en valor de mercado

Mercados en Acción

En 1996 la portada de la revista Businessweek auguraba la muerte de Apple en su portada como “la caída de un “ícono”. Ahora, en 2018, la firma fundada por Steve Jobs y Steve Wozniak se convirtió en la segunda empresa a nivel mundial en superar el billón de dólares (un millón de millones) en capitalización bursátil, luego de que la estatal Petrochina lo consiguiera en 2007. Además de la primera estadounidense en lograrlo.

Al cierre de las operaciones en Wall Street, el papel de la empresa de la manzana se ubicó en US$ 207,39 tras un salto diario de 2,92%. Con esto, fijándose con un valor en bolsa de US$ 1.001.678 millones.

El martes pasado, Apple informó que las ventas para el tercer trimestre fiscal subieron 17% hasta US$ 53.300 millones, mientras que las utilidades fueron de US$ 2,34 por acción (US$ 11.332 millones). Analistas esperaban que éste último dato fuese de US$ 2,18 por título.

Adicionalmente, reportó ventas de 41,3 millones de iPhones entre abril y junio, generando ingresos por US$ 29.900 millones sólo por ese ítem.

Comparando las cifras con las proyecciones de los analistas, el dispositivo estrella se vendió menos, pero a un precio más elevado.