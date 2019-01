Apple tuvo su peor día en la bolsa en casi seis años y arrastra a Wall Street a otra negra jornada

Mercados en Acción

El recorte de sus proyecciones de venta, llevó a que incluso los bancos de inversión recortaran en masa el precio objetivo del papel.

Todos los ojos estaban puestos en Wall Street hoy jueves, luego de que ayer Apple recortara sus proyecciones de venta para el último trimestre argumentando, entre otras cosas, una menor venta de sus dispositivos en China, lo que el mercado también lo interpreta como otra señal de la desaceleración que vive el gigante asiático.

Tras abrir con caídas que se acercaron a los dos dígitos, la tendencia durante la jornada no cambió, por lo que la empresa de la manzana se derrumbó 9,96% a US$ 142,19, su menor valor desde julio de 2017. Además, este porrazo de la acción se convierte en la peor jornada para Apple en bolsa desde enero de 2013.

La compañía, que el año pasado se convirtió en la primera en alcanzar una capitalización bursátil mayor a US$ 1.000 millones, liderando a nivel mundial en valor de mercado, cayó ahora a la cuarta posición mundial, por debajo de Alphabet, con US$ 686.700 millones, luego de perder su liderazgo frente a Amazon y Microsoft a fines de 2018.

Ayer, tras el cierre de los mercado, la compañía fundada por Steve Jobs recortó sus pronóstico de ingresos para el cuarto trimestre citando débiles ventas en China y una baja en la tasa de actualizaciones del iPhone, lo que encendió las alarmas sobre los efectos de la guerra comercial que enfrenta a Washington y Beijing.

El repentino cambio de escenario para la empresa llevó a que al menos quince analistas rebajaran sus objetivos de precio para los papeles la firma, y Wedbush fue la más agresiva, con una disminución de entre US$ 75 y US$ 200, algo más que la media de US$ 196.

La ansiedad sobre las perspectivas para Apple y lo que está pasando en China impactaron a los principales índices bursátiles de EEUU. Al finalizar la jornada, el tablero de Wall Street marcó que el Dow Jones cayó 2,83%, mientras que el Nasdaq compuesto, primordialmente tecnológico, perdió 3,04%.

Aunque el S&P 500 resistió la tendencia durante las primeras horas de las operaciones, apoyado en el multimillonario acuerdo de compra entre las farmacéuticas Bristol-Myers Squibb y Celgene, terminó cediendo 2,47%.

"El hecho de que Tim Cook y su compañía mencionaran a China como la razón detrás de la desaceleración en la perspectiva de la compañía está afectando los puntos de presión y los inversionistas ya estaban alarmados", dijo a Bloomberg Greg McKenna, estratega de mercados de McKenna Macro.

También hubo efectos en los proveedores de Apple. Los títulos de fabricantes de chips como Cirrus Logic, Skyworks Solutions, Analog Devices, Broadcom, NXP Semiconductors y Micron Technology, caían arrastrados por las malas noticias de su cliente.