Archegos, el hedge fund que tiene con los pelos de punta a Wall Street

Mercados en Acción

Las accioens de los bancos Nomura y Credit Suisse se desplomaron más del 14% después de decir que podrían enfrentar pérdidas "significativas", y es que algunos de los bancos más grandes del mundo tienen exposición a las apuestas equivocadas de Archegos Capital Management.

Los prestamistas del family office de Bill Hwang con sede en Nueva York se apresuran a contener las consecuencias después de que el hedge fund Archegos incumpliera con el aumento de garantías necesario para cubrir sus posiciones la semana pasada. La liquidación forzosa de más de US$ 20.000 millones en posiciones vinculadas a la firma agitó las acciones de Baidu Inc. a ViacomCBS Inc., lo que arrojó luz sobre el mundo opaco de las estrategias comerciales apalancadas facilitadas por algunos de los nombres más importantes de Wall Street.

Si bien la agitación hasta ahora solo ha tenido un impacto limitado en los mercados financieros más amplios, los bancos y las personas familiarizadas con el asunto indicaron que el desmantelamiento de las apuestas relacionadas con Archegos podría tener más por hacer. Credit Suisse y otros prestamistas todavía están en el proceso de salir de posiciones, dijo el banco en un comunicado el lunes que no mencionó a Archegos por su nombre. Morgan Stanley estaba comprando un gran bloque de acciones de ViacomCBS el domingo, dijeron personas familiarizadas.

El hecho ha cautivado a gran parte de la industria financiera, parte de la cual se ha estado acumulando en apalancamiento en los últimos años en medio de tasas de interés históricamente bajas y uno de los mercados alcistas de acciones más fuertes de la historia.

Mucho acerca de las operaciones de Hwang sigue sin estar claro, pero los participantes del mercado estiman que sus activos habían crecido de US$ 5 mil millones a US$ 10 mil millones y las posiciones totales pueden haber superado los US$ 50 mil millones.

Los bancos proporcionaron una gran parte del apalancamiento a través de swaps, según personas con conocimiento directo de los acuerdos. Eso significó que Archegos no tuvo que revelar sus tenencias en los registros regulatorios, ya que las posiciones estaban en los balances de los bancos.

Nomura, cuyas acciones cayeron en un récord de 16% en Tokio el lunes, dijo en un comunicado que el monto estimado de su reclamo contra un cliente estadounidense no identificado era de unos US$ 2.000 millones. Ese cliente es Archegos, según personas familiarizadas con el tema.

Credit Suisse dijo que si bien era prematuro cuantificar el tamaño de su pérdida, puede ser "muy importante y material para nuestros resultados del primer trimestre".

Las acciones del prestamista suizo, que también se ha visto envuelto en un escándalo por el colapso del imperio de financiamiento comercial de Lex Greensill, se hundieron hasta un 14% el lunes. El índice Stoxx 600 de Europa sufrió pocos cambios, mientras que los futuros del índice S&P 500 cayeron un 0,5% después de que el índice de referencia de la renta variable estadounidense cerró en un máximo histórico el viernes.

Para Credit Suisse, el golpe es particularmente difícil dado que el banco aún enfrenta una incertidumbre considerable con respecto a un posible golpe financiero relacionado con Greensill y el daño a la reputación sufrido durante el año pasado luego de un escándalo de espionaje.

El director ejecutivo Thomas Gottstein, quien había prometido comenzar el año con borrón y cuenta nueva, está viendo a la firma desempeñar un papel central en un importante estallido financiero por segunda vez en semanas. A principios de mes, el banco agitó a los inversores al suspender, y luego decidir liquidar, US$ 10 mil millones de fondos de financiamiento de la cadena de suministro que administraba con Greensill.

Otros prestamistas también están involucrados en Archegos. Deutsche Bank AG tiene cierta exposición, aunque aún no ha incurrido en pérdidas y todavía está administrando la cartera, según una persona con conocimiento del asunto.

Goldman Sachs les está diciendo a los accionistas y clientes que es probable que cualquier pérdida que enfrente de Archegos sea irrelevante , dijo una persona familiarizada con el asunto. Los portavoces de los bancos se negaron a comentar.

Morgan Stanley también es un corredor principal de Archegos y estuvo entre los bancos que administran operaciones en bloque que sacudieron los mercados el viernes, según personas familiarizadas con el asunto. UBS Group AG también realizó transacciones con el fondo. No está claro si los bancos enfrentan pérdidas. Los representantes de Morgan Stanley y UBS declinaron hacer comentarios.