Asociación de AFP: “Lo que le pase a un administrador en particular obviamente repercute en todos”

Mercados en Acción

Desde el gremio señalan que no hay que generalizar, pero que tampoco se puede pretender que el sistema no tenga fallas. A su vez, muestran preocupación por las expectativas de la reforma.

Por C. Ramos y M. Pizarro

“Nos parece positivo que a la AFP que le pasó, la multen y que ésta haya reconocido que estaba haciendo cosas”, dice Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP, quien celebra la reciente sanción del regulador a AFP ProVida, por malas prácticas de su fuerza de ventas.

-¿Cómo reciben esta multa?

-En un sector como el de las AFP siempre las administradoras están expuestas a diferentes tipos de fiscalizaciones por parte de la SP, y por lo tanto hay veces que ocurren multas como en este caso particular. Creemos que cualquier acto o conducta que esté fuera de los marcos tradicionales o éticos de comportamiento tienen que tener multa. Las administradoras han hecho un esfuerzo en el último año de ir mejorando este tipo de cosas pero obviamente todavía quedan espacios para avanzar y esto lo demuestra.

- ¿Como asociación han tratado el tema?

-Esta es una materia particular de cada AFP y el gerente general de ProVida, en una entrevista fue bastante claro respecto al reproche que tienen este tipo de conductas. En el tema de los vendedores, las administradoras tienen un rol grande que cumplir pero el regulador también lo tiene. Por temas de fuero muchas veces uno quiere sacar a alguien que tiene malas prácticas y no se puede. Ahí la Superintendencia es la que administra los códigos. Esto tiene que ser un trabajo conjunto para poder reducir estas malas prácticas.

- ¿Como industria han establecido protocolos sobre este tema?

- Los protocolos los tiene cada AFP. Nosotros no podemos decirles qué protocolo deben tener. Este es un espacio donde hay competencia y por lo tanto nosotros no somos los llamados a hacer el protocolo completo. Podemos incentivar, mejorar y desarrollar espacios de buenas prácticas.

-De todas formas, ¿han abordado el tema de alguna forma?

-Tenemos un código dentro de la asociación respecto a distintos temas, donde lo comercial es uno. Lo que le pase a un administrador en particular obviamente repercute a todos y por lo tanto en la construcción de legitimidad social para poder operar al final del día es súper importante que este tipo de cosas ojalá no sucediera y cuando suceden nos parece positivo que a la AFP que le pasó la multen y que esta haya reconocido que estaba haciendo cosas y que catalogue esto como algo que no tiene que volver a pasar.

-Desde la industria, hay quienes dicen que de no existir estas prácticas, la licitación tendría un mayor efecto en el mercado en traspasos y en precios. ¿Coincide?

-El año pasado se traspasaron de AFP alrededor de 600 mil personas. Puede ser que en alguno haya habido este tipo de situaciones. Pero no todos los traspasos fueron de esa manera. La gran mayoría no se hacen así. Por una, dos o tres situaciones en particular uno no puede pensar que todo el sistema funciona de esa manera. Tampoco uno puede creer que este sistema no tiene ninguna falla. Estos hechos se dan porque hay un grupo de personas que se traspasa muchas veces entre AFP.

Visión del proyecto de pensiones

-Algunos dicen que la reforma podría incentivar estas malas prácticas. ¿Coincide?

- Lo que nos preocupa de la reforma es la generación de expectativas. Algunas personas creen que por subir un 4% la cotización, de un momento a otro las pensiones van a subir un 40 %. No va a ser así. En cuanto a las comisiones, se ha instalado que las AFP son caras y que con la reforma van a haber muchos más actores en el sistema, yo no sé cuántos más van a entrar por ese 4% en particular. Se ha generado una expectativa de que esto va a implicar una reducción en los cobros y no necesariamente va a ser así. Y la verdad es que con más actores, con el hecho de permitir ventas cruzadas y que dentro de las propias filiales uno pueda tener distintos tipos de producto, de alguna manera -a no ser que haya una fiscalización extraordinaria- habrá más espacio para este tipo de situaciones.