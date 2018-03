B. de Chile: “Nuevo ciclo llevará a apetito por créditos”E

Mercados en Acción

El presidente de Banco de Chile, Pablo Granifo, realizó un balance de la actividad del banco durante 2017 en la junta de accionistas celebrada ayer y mostró su optimismo de cara a lo que denomina “un nuevo ciclo económico”.

“Se acerca un nuevo ciclo en la economía chilena que representará un nuevo apetito por créditos, ayudado por una baja de la incertidumbre”, enfatizó Granifo.

El timonel del banco adelantó su apuesta en cuanto al crecimiento económico del país. “Creo que Chile va a crecer sobre 3%, hay algunos más optimistas, las expectativas están mejores, el mundo está bien, en consecuencia el sector financiero debería andar bien”, dijo Granifo.

Con un mejor escenario económico, el ejecutivo apuntó que “este año será más de consumo y vivienda” en cuanto a colocaciones.

Respecto a la reactivación de proyectos de inversiones en el mundo empresarial, comentó que está observando “un esfuerzo importante” en su desarrollo, lo que podría impulsar un crecimiento en préstamos comerciales.

No obstante, mostró cautela: “Eso no es automático. Cuando se toma la decisión de invertir, se entra en la lógica de cuánto se demora en ejecutar y en conseguir los permisos”. Todo ello, después de “cuatro años con un crecimiento bajísimo, donde no hubo demanda”.

El directivo se refirió a la mayor competencia que se está dando en el sector. Frente a ello señaló que la institución “tiene las fortalezas para enfrentar”.

También anunció una inversión de US$ 100 millones en tecnología y digitalización para 2018.

Reformas a la reformas

En cuanto al panorama de modificaciones regulatorias que se avecinarían, el ejecutivo indicó que “en todas las reformas -y podemos estar de acuerdo en muchas cosas- el tema es que se ejecuten bien, porque hay que ver todos los impactos que tienen”.

Respecto a la Ley de Bancos que se está discutiendo en el Congreso, dijo que “cuando se pretende copiar una regulación de forma idéntica, se tiene que ser cuidadoso porque la realidad y el balance local sea distinto”. Añadió que “si van a establecer Basilea III hay que mover los coeficientes de ponderadores porque, si no, se está metiendo una sobrecarga infinita”.

En cuanto la normativa en consulta sobre provisiones comerciales de la Sbif, Granifo mencionó que “es importante que las regulaciones no inhiban y no coartan la posibilidad de seguir bancarizando, porque si no será más caro”.