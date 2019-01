Banchile se une al club de los fondos de infraestructura con vehículo de inversión

Mercados en Acción

Infraestructura Chile I emitirá hasta US$ 98,5 millones en cuotas. Representantes de la AGF han estado haciendo la ronda por Sanhattan.

La administradora de fondos Banchile Inversiones es el nuevo participante de un mercado que ha ido creciendo en los últimos años: el de los vehículos que invierten en infraestructura.

Según información de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la AGF depositó a principios de mes un fondo de inversión no rescatable dedicado a la inversión en este tipo de activos en el país.

El reglamento interno del Fondo de Inversión Infraestructura Chile I muestra que el vehículo hará una única emisión de hasta UF 2,4 millones (US$ 98,5 millones a la UF y el dólar del viernes), lo que lo dejaría como uno de los mayores en esa clase de activos, según datos de la Acafi a septiembre, ubicándose tras Toesca Infraestructura Fondo de Inversión, con US$ 103,7 millones y por sobre el Fondo de Inversión Prime - Infraestructura II de CMB-Prime, que cifró un patrimonio de US$ 82,2 millones.

Fuentes conocedoras señalan que en las últimas semanas representantes de la AGF de Banchile han estado reuniéndose con inversionistas nacionales, quienes han mostrado alto interés en este tipo de vehículos.

Desde la industria señalan que el mercado de fondos de infraestructura seguirá creciendo, con un interés cada vez mayor por parte de los inversionistas.

“Existe un déficit de infraestructura que debe ser cubierto con nuevas inversiones”, explica Juan Eduardo Vargas, gerente general de CMB-Prime, y por el lado de los inversionistas “hay mucho interés” y cada vez más conocimiento sobre la clase de activos. Esto incluye a las AFP, según Vargas, que “están interesadas en volver a invertir” tras el cambio regulatorio.

Las cifras, por lo menos, reflejan entusiasmo. Si bien todavía no se acercan al nivel de popularidad de los fondos inmobiliarios –que al 3T sumaban un patrimonio total de US$ 2.899 millones, según datos de la Acafi–, es una clase de activos que ha visto un incremento de interés alto el año pasado, pasando de

US$ 270,8 millones de patrimonio en septiembre de 2017 a US$ 441,9 millones en esa fecha en 2018.