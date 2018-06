Mercados en Acción Banco de Chile formaliza denuncia por ataque de virus informático Situación de la compañía podría ser abordada en el Consejo de Estabilidad Financiera, afirmó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Días difíciles ha tenido Banco de Chile en las últimas dos semanas tras el ataque de un virus informático de origen internacional que afectó sus operaciones. Si bien la compañía ligada al grupo Luksic y a Citibank informó que todos sus servicios “se encuentran operativos”, puntualizó que “estos pueden eventualmente presentar alguna disminución en los tiempos de respuestas”. Símbolo de ello es que durante la mañana del viernes la entidad financiera presidida por Pablo Granifo comunicó a través de su cuenta de Twitter que “presentamos intermitencias, estamos trabajando en regularizar nuestros servicios de portal internet y aplicaciones móviles”. Banco de Chile aclaró a DF que “todos nuestros sistemas se encuentran operativos, lo ocurrido el día viernes no tuvo ninguna relación con el virus”. Respecto a si la firma efectuó una denuncia, considerando que las propias indagaciones del banco confirmaron que tiene un origen internacional, aclaró que “el incidente fue reportado a las autoridades y jurisdicciones correspondientes”. Autoridades vigilantes El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, manifestó ayer que la situación “está siendo monitoreada de forma estrecha y muy detallada por la Superintendencia de Bancos”. El secretario de Estado señaló que probablemente el Consejo de Estabilidad Financiera aborde el tema, algo que no es menor considerando que Banco de Chile tiene una participación de mercado relevante en el sistema, con el segundo puesto del market share de la banca. Otro actor que se encuentra vigilando es el Sernac. El director del organismo, Lucas del Villar, aclaró el jueves de la semana pasada que el oficio enviado a Banco de Chile “aún no es respondido en base a los plazos que la ley establece para la respuesta”. Las organizaciones de consumidores también se han levantado las alertas. El presidente de la Conadecus, Hernán Calderón, declaró que “estamos atentos ante cualquier cosa y también hemos tomado contacto con Banco de Chile para poder resolver”. Calderón consideró que “es preocupante que ocurran este tipo de actos que pone vulnerable a todas las personas que tienen cuenta en un banco”. Al cierre de esta edición aún no se tiene clara la dimensión del ataque al Banco de Chile en cuanto a costos por el incidente, mitigación y reparación, parámetros que están fijados por la Sbif. Multa Si bien la Ley de Bancos no se refiere explícitamente a materias de ciberseguridad, indica que las instituciones sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) que “incurrieren en alguna infracción a la ley que las rige, a sus leyes orgánicas, a sus estatutos o a las órdenes legalmente impartidas por el superintendente, que no tenga señalada una sanción especial, podrán ser amonestadas, censuradas o penadas con multa hasta por una cantidad equivalente a UF 5.000”. Desde el regulador bancario comentaron que “la normativa relacionada a la continuidad operacional y la ciberseguridad están enfocadas en la gestión del banco y cómo ésta se adapta a los lineamientos mínimos definidos por la Sbif. Por lo tanto, no necesariamente redundarán en una sanción. Sin embargo, las consecuencias de un incidente operacional también podrían traducirse en otros incumplimientos normativos que podrían ser materia de eventuales sanciones”. De acuerdo a la normativa de ciberseguridad de la Sbif, que fue actualizada en enero, los bancos deben comunicar de inmediato a la Superintendencia este tipo de incidentes. Además, “la institución gestiona sus incidentes de ciberseguridad, con el fin de detectar, investigar y generar acciones de mitigación del impacto de estos eventos, resguarda la confidencialidad, disponibilidad e integridad de sus activos de información”. La trama de la emergencia La falla

El jueves 24 de junio el Banco de Chile informó que "detectó la presencia de una falla que afectó nuestra normal atención en sucursales, banca telefónica y algunos servicios puntuales".

La Asociación de Bancos declaró que no existen antecedentes sobre "eventos similares que afecten a otras entidades bancarias".

La Superintendencia de Bancos aclaró el mismo día que se "han tomado acciones para determinar la magnitud de la situación". Persisten problemas

El viernes 25 de junio el banco dijo que estaba "trabajando en solucionar la contingencia de atención en sucursales". el virus

El lunes 28 de junio la firma ligada al grupo Luksic y Citibank detalló que "el origen de la falla detectada fue un virus".

Además, aclaró que "en todo momento la integridad de la información y de los datos" no fue afectada. Se habla de ataque

El regulador bancario comunicó el martes 29 de junio que la emergencia a la que se enfrentó el banco se trata de un "ataque de un virus informático".

Asimismo, señaló que continúa "su monitoreo de la situación de la entidad, con el objetivo de revisar la magnitud de ésta, como también su impacto en clientes, así como, las acciones que ha desarrollado el banco para enfrentar este problema".

El Banco Central afirmó que el problema del Chile "no afectó la estabilidad financiera ni el normal funcionamiento del sistema de pagos" y que "existen protocolos de contingencia para hacer frente y mitigar los efectos derivados de ataques informáticos, los que en este caso permitieron evitar la propagación del problema sufrido por el Banco de Chile al resto del sistema financiero".

El Ministerio de Hacienda también toma cartas en el asunto y dijo que lo más importante es "conocer de qué manera se han visto afectadas las personas". Notificación

El miércoles 30 de mayo el senador Felipe Harboe solicita al superintendente de Bancos, Mario Farren, que asista a la comisión de Economía de la Cámara Alta para entregar explicaciones sobre el caso de ciberataque sufrido por Banco de Chile. La sesión se realizará mañana a las 9.30 horas en Valparaíso. Precio de la acción cae 3,3% en mayo Casi dos semanas han pasado desde que el Banco de Chile presentó los primeros problemas en su sistema informático que afectó a gran parte de sus sucursales y que mantuvo a sus clientes operando en contingencia, encendiendo de paso las alertas en el regulador y la industria en general.

Y también en el mercado. La acción de Banco de Chile se acercaba a los $ 99,5 el jueves 24 de mayo, día en que la entidad bancaria comenzó con los problemas en su sistema; al día siguiente el papel caía a $ 99 y siguió bajando hasta $ 97,5 el 29 de mayo.

En el mes, la compañía que representa el 6,156% en la Bolsa de Comercio de Santiago acumuló una caída de 3,3%, aunque en lo que va del año ha subido 4,13%.

El retroceso es, en todo caso, menor al que anotó el IPSA, que durante el mes pasado presentó una baja de 4,48%, mientras que a la fecha acumula una caída de 1,97%.

Al cierre de las operaciones de ayer, los papeles de Banco de Chile se transaban al alza en 0,94%, situándose la acción en $ 100,95. El monto total transado en la sesión anterior fue de $ 2.601 millones.

Desde Renta 4, el gerente de estudios, Guillermo Araya, puntualizó que el daño "fue más reputacional que de otro tipo". Además, explicó que los perjuicios cuantitativos que pudieron haber existido "dependerán del daño que se haya hecho a los grandes clientes y cómo ellos hayan negociado con las contrapartes".

"El punto es que si se vence algún documento importante, la contraparte sabe que no es por una mala conducta del cliente, sino que por un problema de este tipo", precisó.

Por último, indicó que la caída que registró Banco de Chile durante el mes pasado, se pudo haber dado por una mezcla del daño reputacional "más algo del ajuste que experimentó la bolsa en mayo y además estuvo el tema de la expectativa de que no sabía cuánto podía durar".

En cuanto al Índice de bancos, durante mayo cayó 0,86% y en lo que va del año acumula un incremento de 8,90%. Al término de operaciones de la sesión previa, el índice anotó una subida hasta los 11.169,30 puntos. Noticias Relacionadas Mercados en Acción El primer click: 5 cosas que debes saber este lunes antes que abra el mercado Mercados en Acción Se acelera pelea por tercer lugar de la banca tras autorización de la FNE a Scotiabank Mercados en Acción Analistas proyectan que IPSA podría crecer hasta 18%

[an error occurred while processing the directive]