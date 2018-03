Banco de Chile: “No asegurar servicios mínimos parece bastante irracional”

Mercados en Acción

El ejecutivo celebra el fin de la deuda subordinada con el Banco Central y considera el hecho como importante para el sistema financiero.

En octubre Banco de Chile cumple 125 años y lo celebra bajo la administración de Eduardo Ebensperger, quien arribó en 2016 a la gerencia general. El ejecutivo cuenta que están optimistas ante las expectativas económicas que hay para el país en los próximos cuatro años. Símbolo de ello, es que están preparando nuevos productos.

- En 2017 perdieron participación de mercado ¿cree que pueden recuperarla?

- Absolutamente. Creemos que vienen cuatro años de crecimiento e inversión y eso mueve el mercado. En el último tiempo hubo menor demanda de créditos, sobre todo en las empresas, y eso provocó que la competencia se extremara. Uno no puede dejarse llevar por los periodos cortos y nunca hay que dejar de lado el riesgo. No estuvimos dispuestos a transar en esos principios, como quizás sí pudo hacerlo la competencia con créditos más largos. No entramos en la “guerra de precios” porque hay que tener una consistencia y una coherencia, estrategia nos ha dado éxito en los 125 años.

- ¿Está dentro de los planes un crecimiento inorgánico?

- Para los bancos grandes, es poco factible tomar a otro. Hace muchos años las autoridades fijaron límites. Sin embargo, siempre miramos carteras de otros negocios.

- ¿Y salir fuera de Chile?

- Siempre miramos la región, sin perjuicio de que hay buenas oportunidades localmente. Pero los bancos de tamaño importantes son los que la llevan en esos mercados. No creo que nuestra estrategia sea entrar chicos. Quizás pueda ser en una asociación. Eso sí lo miramos a futuro porque como Chile es un mercado abierto.

- ¿Tienen planeado lanzar algún producto, como prepago por ejemplo?

- El mundo del prepago no es demasiado grande en otros países. Creo que los productos que tiene el sistema financiero hoy día cubren bastante las necesidades del prepago. Sí tenemos algunos productos diseñados que probablemente este año vamos a lanzar, que son similares al prepago. Puede servir para un mundo de clientes que a lo mejor le gustaría estar vinculado a Banco de Chile, pero por sus ingresos todavía no puede abrir una cuenta corriente.

- ¿Estaría orientado a segmentos medios?

- No solo a los segmentos de ingresos medios.

- ¿Van a la conquista de este segmento?

- Nunca hemos abandonado ni pensamos dejar el negocio del consumo. Hay competidores que han dejado ese mercado o derechamente bajado su participación. Nosotros nos hemos mantenido a pesar de cambios regulatorios que han habido y nos han afectado fuertemente, como la tasa máxima convencional y la eliminación del Dicom, que se han demostrado que son políticas erradas porque la gente se ha desbancarizado.

- ¿La marca CrediChile desaparece?

- No. Independiente de la mayor o menor rentabilidad de ese negocio lo vamos a seguir manteniendo porque creemos que es un compromiso con la sostenibilidad y desarrollo del país.

“Deberían crecer todas las colocaciones”

- ¿Cómo ve las colocaciones en general para este año?

- Este año deberían crecer todas las colocaciones: vivienda, comerciales y de consumo. El nivel de empleo es extremadamente relevante, igual que la calidad del trabajo, para el mundo del consumo. Si uno cree que va a reactivarse la economía, como efectivamente se ha visto con las expectativas, eso debería impactar directamente en un alza en las colocaciones de consumo.

- ¿Debería moderarse el crecimiento de las colocaciones hipotecarias?

- Nuestras expectativas es que las colocaciones hipotecarias sigan creciendo entre 7% y 8%.

- ¿Cuándo se vería un mayor dinamismo en la colocaciones comerciales?

- En los próximos meses deberían haber señales, pero tampoco es que se vaya a disparar inmediatamente. Esto se va a ir dando hacia mediados y finales del primer semestre y a principios del segundo. Es relevante decir que las expectativas son muy importantes, pero no podemos olvidarnos de que hay que hacer las cosas, no está todo dado.

“La DT no actuó adecuadamente”

- ¿Cómo evalúa el proceso de definición de servicios mínimos?

- El sistema de pago es fundamental, si uno parte no reconociendo eso ya tiene un problema. Desde mi punto de vista es una de las industrias esenciales. Cualquier persona en su sano juicio tiene que entender que un servicio mínimo significa que se pueda operar racionalmente.

No asegurar los servicios mínimos parece bastante irracional. Debo decir que tanto el Banco Central como la Superintendencia de Bancos han apoyado esto y claramente lo han discutido y defendido, lo que hace más irracional la situación.

- Incluso el superintendente tuvo algunos intercambios con la DT.

- Cuando uno no escucha a la gente que sabe, que es el regulador, tenemos un problema grave. Lamentablemente, teniendo la posibilidad de hacerlo, no se hizo bien porque la Dirección del Trabajo no actuó adecuadamente. Si no, no estaríamos en esta discusión donde vamos a llegar a todas las instancias.

- En 2017 varios bancos privados demandaron a BancoEstado por un tema tarifario ¿por qué ustedes no?

- No nos sumamos ni descartamos hacerlo porque siempre hemos priorizado llegar a acuerdos. Nosotros insistimos en tratar de lograr ese acuerdo con las autoridades anteriores de BancoEstado y lo haremos con quienes lleguen.

El fin de la deuda subordinada

- El banco está a punto de terminar con la deuda subordinada ¿qué se siente?

- Nadie proyectaba que una deuda de ese tamaño se podría haber pagado. Un crédito a 40 años se va a terminar pagando en 23 años con todos los intereses y ajustes, o sea la totalidad de la deuda. Nos sentimos muy orgullosos de haberlo hecho, es algo muy bueno para el sistema financiero. Finalmente se retorna todo ese patrimonio al país.

- ¿Los accionistas de SM Chile pasan a la propiedad de Banco de Chile?

- Efectivamente, ellos canjean acciones por las de Banco de Chile. Queda un solo tipo de accionista.

- ¿Con el fin de la deuda subordinada el banco tiene mayor poder para crecer?

- De alguna manera esto va a aumentar el free float de la acción, por lo tanto va a tener un mercado más abierto que hace más atractivo el activo.

- ¿El gobierno corporativo sufre alguna modificación por el canje de acciones?

- No porque a nivel de Banco de Chile sigue siendo igual. El cambio de directores depende de los accionistas de Banco de Chile.

"Ser el mejor banco de Chile no significa ser el más grande"

- La banca ha estado bien movida en el último tiempo.

- Muy competitiva, lo que es bueno porque soy un convencido de que a la industria le hace bien la competencia.

Vamos a tener dos operadores muy grandes con la fusión de BBVA con Scotiabank y ya está bastante avanzada la fusión ItaúCorpbanca.

Hoy vemos a su gerente declarando que están interesados en ocupar el tercer lugar.

- ¿No les asusta un mercado más apretado en términos de participación?

- Ser el mejor banco de Chile no necesariamente significa ser el más grande. No nos vamos a desvivir por ser el primero o el segundo, lo que no quiere decir que no nos preocupa porque sí nos importa. Tampoco vamos a hacer locuras ni salirnos de nuestra estrategia de 125 años.

- ¿Cómo ve el fenómeno de las criptomonedas?

- Cuando uno ve los saltos de precios y la evolución, claramente es un negocio especulativo, porque uno no puede ver qué respalda a una de esas monedas. Creo que la regulación llegará más temprano que tarde.

Escenario económico:"Fueron cuatro años malos, mediocres"

- ¿Cuál es su evaluación de los últimos cuatro años en términos económicos?

- Fueron años malos, débiles y mediocres, independiente de las explicaciones a raíz de la situación externa. Fuimos tremendamente conformistas en lo que podríamos haber hecho.

- El presidente Piñera dijo que Chile puede ser un país desarrollado en 8 años ¿lo cree?

- Hay una oportunidad de avanzar y sin dudas que si eso se concreta podemos llegar a ser un país desarrollado.

- El ministro de Hacienda dijo que iba a hacer una reforma tributaria ¿cómo lo evalúa?

- La reforma hecha por el anterior gobierno fue negativa, afectó el crecimiento y las expectativas. Lo que hizo el ministro de la época fue una reforma inadecuada y no consideró todo lo que podía producir y terminó perjudicando toda la economía del país.

Creo que hay que mejorarla técnicamente, es muy engorrosa y esos cambios son bienvenidos. Ahora, si adicionalmente hay un incentivo a las inversiones, bienvenido sea también, porque todo lo que ayuda al crecimiento es lejos lo mejor para el país.

- ¿Cuáles deberían ser las prioridades del gobierno?

- En el mundo empresarial son las reglas claras. No se requieren ayudas sino solamente el rol del Estado de promover el crecimiento a través de reglas claras.

- ¿Qué opinión tiene de Alfonso Swett para la presidencia de la CPC?

- Muy buena opinión. Creo que tiene ideas nuevas, quiere cambiar caras y tiene una orientación de que el rol de las empresas no es solo económico sino también social.

- ¿Cómo ve la tramitación de la Ley de Bancos?

- La reserva bancaria hay que mantenerla bien escrita y legislada. Es de lo más importante, pedir información tiene que tener un resguardo adecuado.

- ¿Podrían emitir bonos perpetuos como lo señala el proyecto?

- No lo descartamos. Si los bonos son interesantes, uno lo tiene que considerar.

- ¿Y la integración de la Sbif a la CMF le gusta?

- Hay que ver cómo se implementa esto. Hay experiencias positivas en el mundo donde hay un ente como la CMF y otros que tienen sus autoridades unipersonales. Las cosas nuevas marcan un desafío y un periodo de ajuste.