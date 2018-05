Mercados en Acción Banco de Chile sufre caída del sistema informático en su red de sucursales La firma llamó a sus clientes a preferir el sitio web o las aplicaciones móviles. Durante todo el día de ayer, Banco de Chile sufrió una caída en su sistema informático en su red de sucursales, según reportaron a primera hora los clientes de la compañía a través de las redes sociales, lo que luego fue confirmado por el banco. Empleados de la institución financiera aseguraron que las pantallas de los computadores en algunas sucursales estuvieron en negro, lo que dificultó las operaciones. Tal fue la magnitud del problema, que la compañía ligada al grupo Luksic se convirtió en trending topic en Twitter. En esa misma vía, varios usuarios reportaron que los problemas también se daban en las aplicaciones móviles. Desde Banco de Chile afirmaron a través de un comunicado que estaban “trabajando en las soluciones de los problemas en nuestras estaciones de trabajo”. El banco aseguró que estos problemas “no afectan la seguridad de nuestras operaciones”. Más tarde, en otro comunicado, la entidad aclaró y refutó rumores que han circulado en redes sociales alertando sobre la seguridad en las operaciones. “Todas las operaciones y servicios se están realizando con total seguridad ”, enfatizaron. Monitoreo de la Sbif La Asociación de Bancos especificó que la situación del Chile “se acota a dicha institución, no existiendo antecedentes sobre eventos similares que afecten a otras entidades bancarias”. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) declaró que se encontraba monitoreando el asunto. El regulador detalló que “ha requerido información con las acciones que se han adoptado para determinar la magnitud de la situación, como también asegurar el pronto restablecimiento de su funcionamiento”. Pidió “la entrega de reportes que permitan evaluar las razones que explican la falla producida, a fin de que se adopten las medidas necesarias para evitar este tipo de situaciones”. El hecho vivido ayer por el Chile no es el primero del año. La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ofició a la Sbif a comienzos de mayo, con el “objeto de que informe respecto de los protocolos de seguridad de las aplicaciones móviles de los bancos”. Ello, “en el contexto de la reciente vulneración informática sufrida por el Banco de Chile”, señaló el documento. Hace dos semanas el banco dijo que “la potencial vulnerabilidad en uno de nuestros canales se encuentra solucionada y no existen clientes afectados”. Noticias Relacionadas Mercados en Acción El primer click: 5 cosas que debes saber este jueves antes que abra el mercado Mercados en Acción Los planes de la oposición para hacer frente a la discusión previsional en el Congreso Mercados en Acción Compras de empresas crecerían 17% y fusiones 5% este año en el mundo

