Bancos de inversión en carrera por quedarse con la apertura de Mall Plaza

Mercados en Acción

Por otro lado, Banchile y Credicorp correrían con ventaja en la carrera para quedarse con alguno de los otros dos cupos disponibles por la empresa.

Antes que termine el año, el mercado bursátil de Chile tendría la mayor apertura en bolsa de su historia. Y es que, en el mercado es consenso que la IPO de Mallplaza -cadena de centros comerciales presente en nueve ciudades de Chile, tres de Perú y una de Colombia- se encontraría avanzando a paso firme y tendría lugar a fines de este año.

Para el proceso, cuatro serían los bancos de inversión a cargo de la operación, donde Morgan Stanley y JP Morgan ya estarían confirmados como los internacionales. Mientras, la pelea por los otros dos cupos la estarían dando codo a codo los actores locales del mercado.

Banchile y Credicorp, BTG Pactual y LarrainVial miran con interés la operación. En tanto, fuentes del mercado señalan que ya estarían prácticamente listos los dos nombres.

Banchile y Credicorp llevarían la delantera y, por otro lado, BTG Pactual estaría dando la pelea.

Los atractivos de la operación

La apertura de Mallplaza sería por el 10% de la propiedad, alcanzando los US$ 500, lo que ya en términos de montos la hace atractiva, según concuerdan en el mercado.

“La apertura que hará Mallplaza incorpora un activo financiero importante al mercado y por lo tanto es una buena señal para los inversionistas que necesitan diversificar sus inversiones”, dice el ex vicepresidente ejecutivo de Enami, William Díaz.

“El sector del retail es uno de los más activos en nuestra economía y por lo tanto un actor más es siempre bienvenido”, agrega.

Díaz, además explica que hace un tiempo que no se veían aperturas de esta magnitud, lo que entrega una buena señal del desempeño de la economía chilena. “Es indicativo de las buenas perspectivas que tienen los consumidores”, destacó.

Una visión similar tiene el director ejecutivo de Sartor, Pedro Pablo Larraín, para quien la operación tiene varios atractivos. “Es el operador de centros comerciales más importante del país, con una vasta experiencia y con resultados muy buenos en su gestión”, dijo.

Asimismo, indica que lo bueno de la apertura es que ayuda a diversificar el sector, donde hoy sólo se encuentra Parque Arauco.

Respecto de las desventajas que presenta la operación, Larraín dice que “lo que le juega en contra, es que la apertura no es por un objetivo asociado a nuevos proyectos, sino que por una intención de salida de los minoritarios, lo que podría restarle valor”. Aun así puntualiza que sería un riesgo acotado.

El exgerente general de la Bolsa de Santiago, Cristian Solis, coincide en que da un impulso a la confianza. “Es un golpe técnico en términos de inversión, porque significa que se está confiando en el proceso de mercado de capitales en Bolsa”.

De igual forma, indica que la operación entrega una alternativa de inversión y dinamizará el mercado.

“Es súper atractivo para el mercado y para los institucionales, como los fondos de pensiones y las compañías de seguro, y para el inversionista retail. Se empezaría a mover fuertemente el mercado”, agrega Solis.

Las mayores aperturas a bolsa de la plaza local

ILC: La hasta ahora más relevante apertura que registra la plaza chilena es la de ILC, llevada a cabo en 2012. La operación alcanzó una recaudación de cerca de US$ 470 millones para el holding controlador de AFP Habitat, Consalud, Confuturo y Banco Internacional.

Farmacéutica CFR: En la lista le sigue la IPO de la farmacéutica CFR, la que al salir al mercado en 2011 consiguió US$ 370 millones al colocar 1.696 millones de acciones de primera emisión.

AquaChile: En medio del boom salmonero también se destaca la salida al mercado de AquaChile, también por cerca de US$ 370 millones y llevada a cabo durante 2011. En esa oportunidad la compañía abrió el 32,3% de su propiedad.

Cencosud: Más abajo en la lista se encuentra el otro actor del retail Cencosud, empresa que logró recaudar US$ 226 millones en su salida al mercado en 2014.