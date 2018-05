Mercados en Acción Barros: Negocio de factoring en la bolsa crece 30% anual “Hay en esta administración un interés por la PYME. La agenda pro PYME es bien radical y eso hay que aplaudirlo”, afirmó el ejecutivo. El presidente de la Bolsa de Productos, César Barros, entregó su visión para el mercado de facturas, asegurando que ya han crecido un 30% respecto al mismo periodo del año pasado. Sobre los cambios para impulsar el desarrollo de las Pymes en Chile, que son los principales actores de este mercado, valoró las nuevas iniciativas del gobierno, pero advirtió que aún faltan cosas por hacer. -¿Cómo ve el avance de las medidas pro PYME? -Había una serie de abusos que se estaban cometiendo desde los grandes hacia los chicos. Todavía hay cosas técnicas que hay que ver, que probablemente van a ir en indicaciones y en las cuales estamos trabajando. Dada la cantidad de factoring que hay en Chile y la cantidad de empresas que hacen esto, nos gustaría que ambos quedaran inscritos en un registro de factoring, para que empecemos a ponerle alguna regulación a este sistema. -Si se emiten facturas por dos veces el PIB ¿cuánto de eso se transa en la bolsa y cuánto podría aumentar? -En la bolsa se transan US$ 1.000 millones al año y el mercado de factoring en Chile es de US$ 25.000 millones. Tenemos entre el 4% o 5% de ese mercado, creciendo a tasas del 30% este año. En la medida que más empresas grandes se metan a esquemas que protejan a sus proveedores, que les den liquidez, certidumbre y transparencia, creo que más vamos a crecer. -Más allá de esta regulación nueva del pago oportuno ¿existe alguna meta de Uds. de un porcentaje del mercado de facturas? -Soñamos con que sea infinito y con la posibilidad de transar facturas de exportación y de importación. El comercio exterior en Chile es una parte súper relevante del PIB y las empresas que más crecen, están tanto en los sectores de importación como exportación. -¿Han tenido acercamientos con el gobierno por el proyecto de ley de las Pymes? -Sí, por supuesto. Definitivamente hay en esta administración un interés por la Pyme. Toda esta agenda pro Pyme es bien radical y eso hay que aplaudirlo. Noticias Relacionadas Mercados en Acción El primer click: 5 cosas que debes saber este lunes antes que abra el mercado Mercados en Acción Coface: En 2017 bajaron los impagos pero nivel sigue alto Mercados en Acción Bci: Ventas de peso chileno suman US$ 7.000 millones en un mes

[an error occurred while processing the directive]