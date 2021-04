BBVA, Ribbit Capital y Andreessen Horowitz: los otros "ganadores" de la apertura en bolsa de Coinbase

Mercados en Acción

La plataforma se convirtió en la primera empresa “cripto” en cotizar en el Nasdaq alcanzando una valoración estimada de US$ 100 mil millones. Ahora, sus accionistas verán grandes plusvalías por sus inversiones iniciales en la compañía.

Las criptomonedas experimentaron grandes ganancias luego que la mayor plataforma de compraventa del mercado en EEUU, Coinbase, debutara en el Nasdaq. Sin embargo, estos no fueron los únicos beneficiados.

Firmas de capital de riesgo que por años financiaron su crecimiento y apostaron por las criptomonedas, como por ejemplo, Andreessen Horowitz, Union Square Ventures, Ribbit Capital, Tiger Global Management, Institutional Venture Partners y Mitsubishi UFJ Financial Group, se verán beneficiadas.

Hasta la fecha, Coinbase ha realizado más de 14 rondas de financiamiento, recaudando más de US$ 547 millones por parte de estas firmas. Esto, sumado a los beneficios de US$ 322 millones registrados en 2020 y una revalorización de 31,31% de sus acciones, le entregó a la compañía una valoración de mercado de US$ 100 mil millones.

La apuesta del BBVA

Desde 2015, el BBVA ha financiado a Coinbase. En aquel entonces, el banco español participó en una de las primeras rondas de financiamiento de US$ 75 millones, que elevó el capital de la compañía criptográfica, con poco más de 2 millones de clientes, a US$ 106 millones.

Según comentaron algunas fuentes cercanas al asunto a Bolsamanía, la participación del banco español se ha diluido con el tiempo hasta ser “significativamente inferior a 1%”.

Si bien aún no se sabe cuál es su participación actual en Coinbase, las fuentes comentaron que el banco español, -que invertía a través de Institutional Venture Partners-, tenía inicialmente una participación de 5%, lo que elevaría su exposición a más de US$ 3 mil millones.

Según rescata elEconomista, si BBVA mantiene un 0,5% del capital, su participación estaría valorada en más de US$ 235 millones, es decir, US$ 940 millones menos de lo que pudo haber tenido de mantener una inversión activa.

No obstante, con el éxito de cotización de Coinbase, la revalorización de su inversión inicial sigue siendo alta, esto es, sobre un 2.200%. Asimismo, las acciones del banco español subieron 1,46%, tras el debut en el Nasdaq.

Los grandes accionistas

A diferencia de BBVA, hay otros inversionistas que se han mantenido presentes durante todo el proceso de crecimiento de Coinbase.

Uno de los primeros fue la firma de Fred Wilson, Union Square Ventures, cuando en 2013 decidieron cambiar desde sus inversiones clásicas en tecnología (Tumblr, Twitter y Zynga) hacia activos más “riesgosos” como las criptomonedas.

En la primera ronda de financiamiento de Coinbase, la firma invirtió US$ 5 millones a 20 centavos por acción. Tras el debut, se estima que la participación de Union Square Ventures supera los US$ 4.600 millones, de acuerdo a información de CNBC.

En tanto, Andreessen Horowitz, que también financia a compañías como Clubhouse y Robinhood, posee acciones en Coinbase valoradas US$ 9.700 millones.

Siete meses después de la primera ronda, la firma de riesgo lideró una de las Serie B por

US$ 25 millones a US$ 1 la acción, e incluso, según el prospecto de Coinbase, llegó a comprar varias acciones a Union Square para aumentar su participación.

Específicamente, en 2019 se realizó una transacción de acciones por US$ 57.100 millones a US$ 23 la unidad. Un año después, Union Square le vendió a la firma otros US$ 30 millones en acciones, esta vez, a US$ 28,83 la pieza.

De esta forma, según detalla CNBC, Union Square se deshizo de aproximadamente el 28% de su participación en cinco transacciones separadas, y las 3,52 millones de acciones que vendió a Andreessen ahora tienen un valor combinado de US$ 1.200 millones.

Por último, la empresa de capital de riesgo centrada en las Fintech, Ribbit Capital, destaca como el tercer gran accionista de Coinbase al contar con más de 12 millones de acciones por un valor de US$ 3.900 millones, tras codirigir la última ronda de financiamiento de la Serie A.