Bice Vida: “Transacción con Sura confirma nuestro interés en las rentas vitalicias”

Sobre futuros negocios afirma que “tenemos un estilo como BiceCorp, más allá de Bice Vida. Somos prudentes en las adquisiciones, participamos en general de los procesos que nos invitan”.

A inicios de marzo pasado, Sura informaba que había llegado a un acuerdo con BiceCorp, firma que adquiría en US$ 232 millones la sociedad de la colombiana que administra la cartera de rentas vitalicia. Así, llegaría al tercer lugar del mercado en esta línea de negocios.

El presidente del directorio de Bice Vida, Juan Eduardo Correa, en conversación con Diario Financiero, señala que actualmente no están con un “hambre importante” en realizar una operación similar, aunque siempre están atentos a las opciones que se abran.

Tampoco descartó ingresar al mercado de la administración de fondos de pensiones, teniendo en cuenta que el gobierno plantea bajar barreras de entrada y aumentar la competencia en esa industria.

- ¿Está cerrada la operación con Sura?

El contrato está firmado, lo que no se ha concretado es la compra venta, porque está sujeta a condiciones suspensivas que dependen principalmente de reguladores, que básicamente son, en nuestro caso, la Comisión para el Mercado Financiero y la Fiscalía Nacional Económica.

- ¿Cuándo esperan que se concrete?

- No me atrevo a dar fecha, porque los tiempos los definen las autoridades y no tenemos una estimación dada por ellos tampoco, entonces son plazos que no puedo adelantar.

- ¿Cuáles son los planes en el mercado de rentas vitalicias tras el acuerdo con Sura?

- Nosotros participamos como Bice Vida de casi todos los productos y servicios relacionados a los seguros de vida, por no decir todos. Las rentas vitalicias para nosotros representan un mercado muy interesante, porque es un volumen de prima muy relevante. Es el segmento de primaje o de ingresos más alto del mercado de seguros de vida y como tal nos interesa participar en este mercado y ser relevantes en este producto. Este anuncio de transacción solo viene a confirmar nuestro interés histórico en el negocio de rentas vitalicias, que es uno de los productos históricos que ofrece la industria de seguros de vida.

- ¿Están evaluando otra compra en este mercado?

No ahora. No estamos viendo nada en este momento. Tenemos un estilo como BiceCorp, más allá de Bice Vida. Somos prudentes en las adquisiciones, participamos en general de los procesos que nos invitan desde distintos ámbitos del sector financiero, pero obviamente, dado que estamos en este tema con Sura, no estamos con un hambre importante por hacer otra cosa similar en el corto plazo.

Dicho eso, si se generara una oportunidad de un tercero que decide vender algún área o una compañía de seguros y nos invitaran a mirar lo haremos, pero no estamos activamente buscando otra adquisición.

Ingresar a la industria de AFP

- ¿Qué le parece que la FNE propusiera eliminar la oferta externa de pensión?

- Estamos totalmente en línea con la opinión de la Asociación de Aseguradores. Lo más importante siempre es dejar en las personas la mayor cantidad de opciones de elegir. Bajo ese principio, estamos de acuerdo con todo lo que mejore eso.

- Teniendo en cuenta que el gobierno busca bajar barreras de entrada, ¿cómo ven la posibilidad de entrar a la industria de las AFP?

- Hasta aquí, hacer una AFP no está dentro de nuestras iniciativas y, por lo tanto, tendríamos que ver qué diría la nueva normativa en términos de generar mayor competencia, lo que me parece positivo. Así, ver si eso puede hacer cambiar o no nuestra decisión.

Pero hasta aquí, como ha sido y teniendo en consideración que una compañía de seguros puede tener como filial una AFP, nuestra decisión ha sido no crear una. Sin embargo, si el marco normativo cambia lo vamos a analizar, y si es interesante para nosotros se podría modificar la decisión de no entrar en ese sector que hasta ahora hemos tomado.