BofA: fondos de inversión prefieren al Bitcoin por sobre las compañías tecnológicas en enero

Mercados en Acción

La divisa digital alcanzó los US$ 40.000 a principios de este mes, subiendo más de un 900% desde un mínimo en marzo.

Las posiciones largas en bitcoin superaron a las de tecnología o "long tech" como la operación favorita y más concurrida durante enero, según gestores de fondos consultados en un sondeo mensual de Bank of America.

Por primera vez desde octubre, la posición larga en compañías de tecnología salió del primer lugar, ya que los inversores dijeron que la de bitcoin, también a largo plazo, resultó ser la más atractiva. La posición corta en el dólares estadounidenses se consideró la tercera más concurrida.

En una encuesta similar realizada por Deutsche Bank, los inversores dijeron que bitcoin estaba en una burbuja, y el 56% de los participantes señaló que era probable que la criptomoneda se redujera a la mitad en valor en los próximos doce meses.

El bitcoin alcanzó los US$ 40.000 a principios de este mes, subiendo más de un 900% desde un mínimo en marzo de 2019. Superó el umbral de los US$ 30.000 por primera vez el 2 de enero, tras haber traspasado los US$ 20.000 el 16 de diciembre.

Un récord de 83% de los inversores consultados por BofA esperaba una curva de rendimiento de los bonos más pronunciada, incluso más que después del colapso de Lehman Brothers en 2008, el "Taper Tantrum" de la Reserva Federal en 2013 o después de las elecciones estadounidenses de 2016. La expectativa de mayores rendimientos de los bonos estaba en o cerca de los máximos históricos. Un récord de 92% de los inversores encuestados por BofA esperaban una mayor inflación durante el próximo año.

Los inversores se mostraron optimistas sobre las perspectivas de crecimiento mundial: la proporción de administradores de fondos encuestados por BofA que dijeron que la economía se encuentra en una fase de ciclo temprano, en lugar de una recesión, se ubicó en su nivel más alto en 11 años.

Un 19% de los inversores encuestados, una cifra récord, dijeron que actualmente están asumiendo más riesgos de lo normal. Los administradores de fondos encuestados por BofA gestionan un total de más de US$ 500.000 millones en activos.