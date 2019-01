BofA: los inversionistas están buscando rendimiento en bolsas

Mercados en Acción

Analizando el posicionamiento de los inversionistas en las últimas semanas, Bank of America Merrill Lynch notó un patrón: los capitales se están yendo a acciones con alto rendimiento más que a las ligadas al ciclo económico. Estos se reflejado en la entrada de US$ 3.400 millones a mercados emergentes, de US$ 900 millones a servicios básicos y US$ 800 millones a REIT.