Bolsas de Europa cierran al alza y Wall Street muestra cautela a la espera de señales sobre guerra comercial

Mercados en Acción

Las plazas del viejo continente se pusieron al día hoy tras el abrupto salto de los índices en Nueva York ayer. En EEUU, los principales mercados muestran a esta hora avances más moderados.

Las principales bolsas de Europa, Asia y parte de América suben en la jornada de hoy, siguiendo las potentes ganancias de Wall Street en la jornada previa, a medida que ceden los temores a una guerra comercial entre EEUU y China.

Los mercados de Estados Unidos vivieron el lunes su mayor alza desde agosto de 2015, en medio de señales acercamientos entre Washington y Beijing.

Sin embargo, las alzas en las plazas neoyorquinas se han enfriado, y los avances se mantienen por debajo de 1% hoy, tras la publicación de reportes de que la Casa Blanca todavía podría anunciar restricciones a las inversiones chinas en ese país.

Es así como, a esta hora, el Dow Jones se posiciona en Wall Street como el índice que más sube con un 0,79%, en tanto el S&P 500 se alza en un moderado 0,17%.

Por su parte, el tecnológico Nasdaq sigue sin poder llegar a cifras positivas, retrocediendo 0,23%.

Más al sur, la región latinoamericana se encuentra dividida: mientras el Mexbol, Ipsa y Merval profundizan sus variaciones positivas a 0,25%, 0,72% y 0,42%, respectivamente, el S&P de Perú, Colcap y el Ibovespa corren con colores propios cayendo 0,02%, 0,32% y 0,29%.

Optimismo en Europa y Asia

En Europa, las principales plazas cerraron con auspiciosos avances en el rango de los 0,90% y 1,62%.

Los alzas en el viejo continente son lideradas por el índice británico Ftse 100, el cual cerró en 1,62%, seguido por el Dax alemán que aumentó sus ganancias y finalizó la jornada en 1,56%.

En tanto el Cac, Ibex y Ftse Mib registraron alzas más moderadas, pero que fueron incrementando conforme pasaba el día, para terminar la sesión en 0,98%; 0,99% y 0,90%, respectivamente.

En el sector financiero destacan los rumores sobre una inminente salida del consejero delegado de Deutsche Bank. El diario 'Times' apunta a la posibilidad de que John Cryan sea reemplazado por Richard Gnodde, vicepresidente de Goldman Sachs.

En el mercado de divisas, el euro se enfría al filo de los US$ 1,24, después de interrumpir su intento de asalto a máximos anuales, mientras que la libra baja desde los US$ 1,42 con los que comenzó la sesión hasta los US$ 1,41.

El Nikkei de la Bolsa de Japón, la principal plaza de Asia, cerró con un aumento de 2,65%, recuperándose desde sus cotas más bajas en seis meses.

Más moderadas fueron las alzas en Hong Kong (0,79%) y China(0,86%).

Señales de alivio

China habría mostrado disposición a disminuir su gigantesco superávit comercial con Estados Unidos, que ha sido reiteradamente criticado por el presidente Donald Trump.

Según el diario británico Financial Times, Beijing estaría dispuesto a aumentar sus importaciones de semiconductores desde Estados Unidos, reduciendos sus órdenes de Corea del Sur, tal como ha pedido la Casa Blanca.

Por otra parte, las autoridades en China se habría propuesto adelantar para mayo la aprobación de un nuevo marco legal que permitirá que grupos extranjeros puedan adquirir participaciones mayoritarias en firmas locales del sector financiero. Previamente ese objetivo estaba fijado para fines de junio.