Bolsas operan con fuertes alzas tras la aprobación del Brexit por parte de la Unión Europea

Mercados en Acción

El Brexit y el petróleo acapararon los focos durante la semana pasada en los mercados financieros, y amagan con repetir protagonismo en la nueva semana.

El Brexit y el petróleo acapararon los focos durante la semana pasada en los mercados financieros, y amagan con repetir protagonismo en la nueva semana. En apenas diez días el petróleo ha registrado tres sesiones con desplomes próximos o superiores al 6%. El del viernes se agravó al borde del 8% en el barril tipo West Texas, de referencia en EEUU.

En su descalabro, el Brent perdió los US$ 60 por primera vez en más de un año. La reciente escalada en el suministro y los temores a una desaceleración económica eclipsaron el debate de la OPEP sobre una inminente reducción de la oferta.

En la jornada de hoy, a falta de menos de dos semanas para la cumbre de la OPEP que podría aprobar el recorte de producción, el barril de Brent rebota hasta un 2% para recuperar incluso los 60 dólares, mientras que el West Texas roza los US$ 51.

A la reacción del precio del crudo se suma el acuerdo sellado durante el fin de semana sobre el Brexit en la cumbre europea. El pacto evita, al menos de momento, el peor escenario previsto, el de un Brexit sin acuerdo a nivel europeo. El pacto, sin embargo, debe afrontar ahora la reválida, quizá, más complicada, la del Parlamento británico.

El rechazo al acuerdo actual del Partido Laborista y los recelos dentro incluso del propio partido de Theresa May, como quedó patente con la reciente oleada de dimisiones en el Ejecutivo, pone en jaque la aprobación del acuerdo. Sus efectos van más allá, y podría incluso poner en riesgo la continuidad del Gobierno de May.

El visto bueno de la cumbre europea al acuerdo sobre el Brexit otorga una mínima tregua a la cotización de la libra. La divisa británica cotiza en US$ 1,28, ligeramente por encima de sus recientes mínimos de US$ 1,272, registrados el pasado 15 de noviembre. El euro también aprovecha el acuerdo europeo sobre el Brexit para tomar aire y apuntalar al menos los US$ 1,13.

Las Bolsas europeas reciben hoy referencias menos turbulentas de los mercados de divisas y de petróleo, al igual que sucede con las referencias procedentes de la renta variable, con la mejora en Asia y en los futuros de Wall Street. Los principales índices europeos comienzan la semana con un sólido rebote, más contundente en el Mib italiano, aliviado por la tregua en la prima de riesgo de Italia gracias a las sugerencias del Gobierno favorables a un ajuste en el déficit para relajar la tensión con Bruselas.

En la Bolsa de Londres, los avances de casi 1% acercan el FTSE británico al nivel de los 7.000 puntos. Bancos británicos como Barclays y Standard Chartered destacan en las subidas de la Bolsa de Londres una vez sellado el acuerdo, en Europa, sobre el Brexit.

En la Bolsa de Milán las subidas de los bancos italianos se acelera casi 3% al calor de los comentarios del Gobierno sobre un guiño en el déficit para relajar la tensión con Bruselas.

Otras bolsas como el Ibex de España, el Dax de Alemania y el CAC de Francia suben más de 1%.