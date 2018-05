BTG Pactual Colombia: “Los mercados no tienen preocupación política; es curioso, pero no hay”

Mercados en Acción

Ejecutivo cree que una vez despejadas las elecciones de este fin de semana, habrá “entusiasmo en los mercados”.

Tan sólo faltan dos días para las elecciones presidenciales de Colombia. El presidente de BTG Pactual de ese país, Armando Montenegro, quien cumple tres años en el cargo, analiza cómo se ha comportado el mercado y entrega sus perspectivas económicas para el resto del año, asegurando que se vienen “años mejores” para la economía colombiana.

- ¿Cómo se ha visto el mercado previo a las elecciones que se celebrarán este domingo?

- Ha estado estable. En las últimas tres semanas, hemos tenido alguna depreciación del peso pero básicamente relacionada a los movimientos del dólar contra el euro y otras monedas. Lo mismo que ha pasado en Chile, en Brasil, en Argentina o en Turquía, donde ha habido un movimiento muy fuerte contra la moneda.

Los mercados no tienen ninguna preocupación política, es curioso, pero no hay. No ha habido ningún movimiento, pese a que hay algo de incertidumbre como siempre, pero no hay temor o pánico. Es normal que la gente postergue algunas decisiones hasta después de las elecciones, pero no con un grado de temor y preocupación que hemos visto en otros países. El mercado está relativamente tranquilo porque tiene confianza de que va a ganar Iván Duque, básicamente las encuestas dicen eso. Por lo tanto, la política no es una fuente de nerviosismo. Si es que ha habido alguna situación, más bien es por factores internacionales como el dólar y por movimientos de capitales de los países emergentes.

- ¿Cuál es el panorama que se configura para el resultado de la votación presidencial?

- Colombia tiene varias encuestas, de diferentes dueños y todas coinciden en que la primera vuelta la ganaría Iván Duque y el segundo sería Gustavo Petro. Sin embargo, las encuestas han tenido errores en el Brexit y en las elecciones de Estados Unidos. Incluso acá en Colombia tuvimos errores fuertes en el plebiscito sobre la paz. No obstante, no tenemos otra herramienta y por la coincidencia que tienen las cinco encuestas, tenemos cierta confianza de que va a ganar Iván Duque. Puede haber algunos errores, algunas sorpresas, pero tenemos cierta confianza que estas mediciones están bien.

- Ahora respecto a BTG Pactual Colombia, ¿cuáles son sus planes de expansión? ¿Cómo piensan crecer?

- Nuestro modelo de crecimiento es seguir y fortalecer las líneas que ya tiene BTG Chile y BTG Brasil. Pretendemos desarrollar durante los próximos años la línea de crédito, donde actualmente tenemos casi nada de préstamos a empresas.

Por otra parte, tenemos varios proyectos muy ambiciosos en asset managament con fondos especiales que estamos fortaleciendo. Vamos a realizar importantes anuncios en menos de dos meses, para ofrecer productos sofisticados y muy rentables a nuestros clientes.

Por último, queremos fortalecer y expandir las operaciones más tradicionales, como el mercado de renta fija, el mercado accionario, diversificación geográfica dentro de Colombia. En fin, un crecimiento orgánico pero ambicioso.

- ¿Cómo evalúa el desempeño de BTG Pactual Colombia?

- Nuestros resultados han sido muy buenos, en términos financieros, de la calidad de nuestros clientes y de las operaciones. Por ejemplo, con las clasificadoras de riesgo, tenemos las mejores calificaciones. El año pasado, los mercados y la economía en general no estuvieron muy dinámicos, pero no sólo para nosotros, sino para todos los actores del mercado. Este año la economía está repuntando. Pensamos que una vez se despeje el asunto de las elecciones, habrá un entusiasmo en los mercados. Algo parecido a lo que ocurrió en Chile después del triunfo de Sebastián Piñera.

-¿Cuáles son sus perspectivas para este año?

-La macroeconomía está mejor, el precio del petróleo que ahora está por encima de los US$ 70 alivia buena parte de los programas fiscales y estimula una cantidad de sectores y subsectores. Se están alineando una cantidad de factores económicos, políticos y del sentimiento de los mercados, que anticipan que vamos a tener unos años mejores.