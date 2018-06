Buda.com: “Queremos, al menos, triplicar el volumen transado el segundo semestre”

Mercados en Acción

El ejecutivo detalla que a casi un mes de la reapertura del mercado nacional, van a cerrar el primer semestre con negocios por US$ 50 millones.

Entre marzo y abril la banca les cerró las puertas a los operadores de criptomonedas. Fue el inicio de una batalla que hoy está radicada en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y que hasta el momento la van ganando los exchanges de divisas virtuales. A casi un mes que se reabriera el mercado nacional, el general manager de Buda.com, Pablo Chávez, hace una evaluación de lo que ha sido este proceso.

- ¿Cómo evalúan la reapertura del mercado en Chile?

- Abrimos el 30 de mayo y vimos al principio un volumen de gente que está deseosa de seguir transando. Los primeros tres días entraron como $ 400 millones solamente en abono. Llevamos un poco más de US$ 3 millones transados en este mes. Desde que abrimos tenemos 1.500 usuarios más.

- ¿Y la operación en Argentina cómo va?

- Abrimos hace unas semanas. Ha empezado lento, pero creo que tiene mucho potencial en volúmenes transados, en número de usuarios, en la necesidad distinta de resguardar valor y hacer transferencias.

- ¿Cuáles son las perspectivas para el segundo semestre?

- Este semestre en Chile vamos a llevar un volumen transado de US$ 50 millones y la idea para este segundo semestre es al menos triplicar. Hay que tener en cuenta que estuvimos meses cerrados, periodos lentos, así que por lo menos queremos triplicar el volumen.

Queremos también ponerle foco a los otros mercados: Perú y Argentina y solucionar los problemas que estamos teniendo en Colombia.

- ¿Cómo están viendo los otros mercados donde están presentes?

- Perú está atrasado en términos de volumen, usuarios y perfiles. En Colombia tenemos un problema con la banca, pero que es distinto al caso chileno. Existen algunas circulares que envío el regulador, las cuales recomiendan no trabajar con criptomonedas y muchos bancos se cuelgan de esas circulares para cerrarnos las cuentas. Es un tema bien intermitente, lo que es malo porque al final nos llena de incertidumbre.

- ¿Están evaluando acciones legales en Colombia?

- Se está viendo por el lado legal lo que se puede hacer y también estamos presionando a la superintendencia para que sea más consistente en el mensaje, ya que ha sido bastante híbrida y no tan certera.

- ¿Tienen pensado llegar a otro mercado de la región?

- Nunca cerramos la posibilidad de arribar a otros países. Pero, también creemos que es importante consolidarse. Si no, sucede que empiezas a esparcirte por muchos lados, y con una capa muy fina en mercados muy pocos líquidos. Es mejor estar en pocos mercados y profundos. Hay que buscar un equilibrio delicado entre esos dos componentes.

- ¿Cómo han visto los últimos pasos que ha dado el gobierno con las intenciones de regular esta industria?

- El ministro de Economía ha sido abierto en dejar florecer la tecnología e implementar la menor cantidad de trabas posible. Al final, el usuario es el que va a decidir si una tecnología sobrevive o no. Vemos que no hay ánimos de sobrerregular las cosas.

- ¿Cómo va el juicio en el TDLC?

- Sigue el curso legal. Esperamos que algún banco, que quiera ser el díscolo, salirse y tomar esta tecnología.

- ¿Han tenido conversaciones con los bancos sobre el tema?

- Ninguna, sería interesante que pasara. Argentina es el mejor ejemplo. Cuando abrimos cuenta les comentamos que éramos un exchange y nos derivaron con el especialista en criptomonedas. Esa persona sabe qué pedir, las condiciones y los protocolos de seguridad. En Argentina hicieron de esta tecnología una parte de la industria financiera. Yo creo que debemos aprender un poco de eso.

Las medidas de ciberseguridad de Buda.com

En las últimas semanas la banca a nivel mundial no ha sido el único objetivo de bandas informáticas para hackear, sino que también, lo han sido los exchanges de criptomonedas.

El general manager de Buda.com, Pablo Chávez, especifica que "cuando hackean un exchange no significa que la criptomoneda no tenga seguridad".

El ejecutivo comenta que la compañía cuenta con altos estándares de ciberseguridad y entre sus medidas adoptadas detalla dos.

"Tenemos contratado un servicio que es un hackeo ético donde constantemente nos están informando nuestras fallas de seguridad que podemos tener", explica Chávez.

Además, comenta que cuentan con un servicio específico que informa si las billeteras de abono y retiro están contaminadas con dineros robados.