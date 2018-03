Cascadas: esta semana declaran primeros testigos de la Fiscalía en juicio contra Aldo Motta

Mercados en Acción

Hoy se llevó a cabo una nueva sesión del juicio contra el exgerente general de las sociedades Cascadas de SQM, Aldo Motta, en el marco del caso del mismo nombre.

La fiscal que lleva adelante el litigio, Ximena Chong, indicó a Diario Financiero que el jueves o viernes deberían declarar los primeros testigos del Ministerio Público.

Según algunas fuentes, se trataría de los exsuperintendentes de Valores y Seguros, Fernando Coloma y Carlos Pavez, quienes fueron los que se enfrentaron a Julio Ponce y el resto de ejecutivos en el bullado caso. Coloma fue quien lideró el proceso de formulación de cargos, mientras que Pavez aplicó las respectivas multas, por lo que se prevé que sus declaraciones serán claves en el juicio.

Consultada, Chong indicó que todavía no hay fecha definida para la declaración del controlador indirecto de SQM, Julio Ponce Lerou.

La fiscal sostuvo que la intención del Ministerio Público es demostrar la afectación que se produjo en el mercado, aplicando la justicia por violaciones a la ley del Mercado de Valores, además de la adulteración y falsificación de actas de los directorios de Pampa Calichera y Oro Blanco.

AFP Habitat, parte querellante, tuvo su turno hoy para presentar sus descargos. Su abogado, Luis Inostroza, recordó que las decisiones de recomprar acciones de la no metálica tomadas por Aldo Motta, buscaban un interés particular y generaron pérdidas por US$ 12 millones a los fondos de pensiones que administra la gestora ligada a la Cámara Chilena de la Construcción.