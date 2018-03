Cascadas reprograman créditos con ItaúCorpbanca por más de US$ 206 millones

Mercados en Acción

Además, las sociedades prepagaron créditos por US$ 50 millones, lo que en parte fue financiado por préstamos otorgados por los bancos Security y BTG Pactual.

Rodolfo Jara

Las sociedades cascadas continúan sus movimientos con la banca. Ahora se trata de una renegociación de créditos con ItaúCorpbanca.

Al finalizar la semana pasada, Pampa Calichera informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que acordó con el banco dirigido por Milton Maluhy “reprogramar los vencimientos de todos los créditos que la sociedad mantiene vigentes”.

En el documento se detalla que el capital adeudado a la fecha asciende a US$ 86 millones. Este monto se pagará en cuatro cuotas anuales iguales con vencimiento en los meses de diciembre de los años 2020, 2021, 2022 y 2023.

A ello se sumó el incremento de la tasa de interés de un crédito por US$ 30 millones, a una tasa fija equivalente a 4,85%.

Se agregó que Pampa Calichera efectuó abonos a las cuentas corrientes de Oro Blanco y Potasios por US$ 12 millones y US$ 11 millones, respectivamente.

Esto movimiento va en línea con lo comunicado por la sociedad cuando el 29 de julio de 2016 acordó con ItaúCorpbanca modificar el contrato de apertura de financiamiento con Pampa Calichera.

Esto significó que se puedan destinar los fondos de los préstamos a Oro Blanco y a Potasios para que efectúen prepagos anticipados parciales de financiamientos que mantienen respectivamente con ItaúCorpbanca.

Según informó Pampa Calichera al regulador, los abonos fueron financiados mediante los préstamos otorgados a principios de año por los bancos Security y BTG Pactual.

En aquella oportunidad, Security le concedió un préstamo por US$ 17 millones con una tasa de interés fija en 5,68% anual con una única cuota de vencimiento el 25 de enero de 2023.

BTG Pactual, en tanto, le otorgó un crédito por US$ 5 millones a una tasa de interés fija de 5,96% anual en una cuota de vencimiento al 26 de enero de 2021.

Operaciones de prepago

Con el abono de Pampa Calichera a Potasios, esta última sociedad comunicó que prepagó a ItaúCorpbanca la suma de US$ 26 millones, “liquidándose asimismo parcialmente el contrato derivado asociado a dicho crédito”.

Potasios acordó con el banco reprogramar el vencimiento de dicho crédito que quedó reducido a US$ 64 millones, el cual ahora se realizará en cuatro cuotas anuales e iguales con vencimiento en los meses de diciembre de 2020, 2021, 2022 y 2023 con un tasa fija de 5,43%.

Oro Blanco también llevó a cabo un prepago a ItaúCorpbanca por US$ 24 millones, pagándose el total de un crédito otorgado por la firma controlada por capitales brasileros.

La sociedad además acordó con el banco presidido por Jorge Andrés Saieh reprogamar el vencimiento de un préstamo ascendente a US$ 56,4 millones en cuatro cuotas anuales, iguales con vencimiento en el último mes de los años 2020, 2021, 2022 y 2023, tal como Potasios y Pampa Calichera.

Así, las sociedades cascadas reprogramaron créditos con la compañía contralada por ItaúUnibanco por US$ 206,4 millones. A modo de referencia, el banco tuvo utilidades en 2017 que representan a un 45% del monto de los préstamos de las cascadas.

Consultado ItaúCorpbanca frente a las transacciones que realizaron las sociedades cascadas con la entidad, el banco declinó referirse al asunto ya que se refieren a acciones que hacen sus clientes.

Las operaciones que se realizaron entre 2011 y 2015 de Pampa Calichera, Potasios y Oro Blanco fueron las que levantaron las alertas de la Superintendencia de Bancos ante una eventual violación a los límites en el otorgamiento de préstamos de acuerdo a Ley General de Bancos.

Este viernes parte el juicio oral contra Aldo Motta

Tras varios años de investigación, este viernes se dará inicio al juicio oral en contra del exgerente general de las sociedades cascadas, Aldo Motta, quien está acusado de falsificar las actas de los directorios de Pampa Calichera y Oro Blanco, además de alguna de las operaciones que se cuestionan en el caso.

Motta, quien es representado por los abogados Fabiola Cabezas, Samuel Donoso, Marcelo Sanfeliú y Nibaldo Sepúlveda, se enfrenta a Roberto Cerda, AFP Habitat y Moneda AGF por su supuesta responsabilidad en las transacciones bursátiles que, tras la investigación de la Superintendencia de Seguros y Valores (SVS), fueron calificadas como ficticias, simuladas o engañosas, y que además provocaron un beneficio directo para el entonces controlador de las cascadas, Julio Ponce.

El inicio de la fase oral concitará la atención en cada una de las audiencias, la que se espera sean extensas, ya que se calcula que son cerca de 80 los testigos que declararán en el caso. Entre ellos, se encuentran conocidos ejecutivos de la plaza, como Leonidas Vial y Pablo Echeverría. Además, se espera que concurran al juicio los ex superintendentes que estuvieron a cargo de todo el proceso y cursaron multas millonarias en contra de los ejecutivos responsabilizados: Carlos Pavez y Fernando Coloma.

En 2014, la SVS impuso multas por un total de US$ 164 millones a ocho ejecutivos, además de la corredora de bolsa LarrainVial. De estas, la mayor fue para Julio Ponce, por US$ 70 millones, mientras que Motta recibió una sanción por US$ 24 millones.

Algunos de los ejecutivos multados consiguieron rebajas ante el Tribunal Constitucional, como Roberto Guzmán Lyon, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz.

Cabe recordar que el pasado 27 de febrero, el Ministerio Público decidió no seguir adelante con el proceso en contra de los ejecutivos de LarrainVial, Bulnes y Errázuriz. A ellos se sumó Canio Corbo, representante de Linzor Capital.

Así, dejaron de formar parte de los imputados en el caso, decisión que fue adoptada en acuerdo con las partes, luego que la Fiscalía Centro Norte no lograra reunir antecedentes que permitieran acusarlos de las conductas delictuales investigadas.