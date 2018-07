Claudio Melandri, presidente de Santander Chile: "Hackear un banco no es imposible, pero es muy difícil"

Mercados en Acción

"Teníamos aproximadamente 3 mil clientes en el registro y de esos, aproximadamente un poco menos de 300 eran tarjetas activas. En cinco minutos se bloquearon", comentó el ejecutivo

Bajo el peso de que Santander Chile es la firma con mayor participación dentro de la industria bancaria del país, su presidente, Claudio Melandri, destaca que toda la banca actuó rápido frente a la filtración del miércoles.

Pese a esto, considera que una de las principales tareas es la educación frente a la irrupción de la nueva era digital.

- ¿Cómo reaccionó el banco frente a la filtración?

- Nuestros técnicos rápidamente revisaron y se dieron cuenta. Revisamos (que es lo primero que hay que hacer) qué clientes eran. Teníamos aproximadamente 3 mil clientes en el registro y de esos, aproximadamente un poco menos de 300 eran tarjetas activas. En cinco minutos se bloquearon. Revisamos que no hubieran transacciones sospechosas y no había. Llamamos a los clientes, esto fue entre las 19:30 y las 22:00, contactando al 60% de las personas, quienes quedaron felices y agradecidos. La tarjeta hoy está disponible en cualquier sucursal.

- ¿Se puede hablar de un hackeo?

- No es un hackeo a los bancos, porque hackear un banco no es imposible, pero es muy difícil. Es complicado que a un banco lo ataquen y además le roben a los clientes. Piensa que en el lamentable caso de Banco de Chile -que actuó muy bien- no le robaron a ningún cliente.

Hackear a 18 bancos el mismo día, a la misma hora, es imposible.

- ¿Por dónde habría venido esta filtración?

- Lo más probable es que esto haya sido la vulneración de una página en donde los clientes compran algo y entregan todos los datos.

- ¿Cuál es el llamado a los clientes?

- Aquellos que no están dentro de los afectados no tienen nada que temer, pueden seguir haciendo sus transacciones de forma segura. Los bancos actuamos rápido y los clientes que estaban afectados, sus tarjetas fueron bloqueados y cambiadas. Eso lo hicimos todos.

- ¿Y para la industria bancaria hay un desafío a futuro frente a este caso?

- Es un desafío para todo el país. Para los bancos en ayudar a educar a los clientes y a nuestros colaboradores. Para invertir y seguir invirtiendo en lo que es seguridad. Esta revolución digital que hay trae muchos beneficios pero tiene riesgos, la responsabilidad está en educar.