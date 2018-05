Mercados en Acción CMF estudia escaso interés en Comité de Autorregulación Dijo, que no es materia de esa entidad establecer una cuota de género para los directorios de empresas. Un poco más de dos meses lleva Joaquín Cortez como presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y ayer se refirió a la puesta en marcha del Comité de Autorregulación, que comenzó a regir a fines del año pasado. “Es un tema en el que tenemos tiempo. Nos interesa mucho que exista un comité, ayudaría mucho al sector privado y también a nosotros”, enfatizó. Explicó que en esta iniciativa “de alguna forma, ninguno de los actores dijo que no, sino que faltarían algunas cosas. Claramente nos hubiese gustado que el Comité de Autorregulación hubiese tenido más interesados”. Aseguró que están estudiando y trabajando en entender por qué no se ha generado un mayor interés. El presidente del organismo financiero también se refirió a la ley de cuotas de género en los directorios de empresas del país. “El tema de establecer una cuota o no es algo que a nosotros como Comisión no nos corresponde. Creo que más bien es un tema del mercado. Las cuotas son materia de ley”, enfatizó tras participar en un seminario organizado por el Centro de Gobierno Corporativo UC. De todas formas, Cortez afirmó que es necesario que tanto en organismos públicos como privados “la mujer se empiece a mostrar más. Creemos firmemente que una mayor diversidad, mejora mucho y tiene mucho que aportarle a los directorios”. Según la CMF, en 2017 la participación femenina en directorios llegó al 6,4% de los puestos directivos de las sociedades abiertas en bolsa, mientras que en el caso de las empresas que son parte del IPSA, alcanzó un 7,8%. Noticias Relacionadas Mercados en Acción El primer click: 5 cosas que debes saber este miércoles antes que abra el mercado Mercados en Acción Reclamos al mercado financiero aumentaron 20% Mercados en Acción Chilena Consolidada eleva capital para cerrar negocio de compra con EuroAmerica

