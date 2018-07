Cobre completa su peor racha en casi dos años y gobierno muestra preocupación

Mercados en Acción

Ayer el commodity cayó casi 2% debajo de US$2,95 la libra. Eso sí, desde el mercado aseguran que los fundamentos apuntan a una recuperación.

Los mercados no le dan tregua al cobre. Ayer el metal marcó su octava jornada consecutiva a la baja, en su racha perdedora más extensa desde agosto de 2016. Y el nombre de la canción sigue siendo miedo a la guerra comercial.

Según cifras de Cochilco, la libra del commodity cedió 1,91% hasta US$ 2,92975, su valor más bajo desde principios de octubre del año pasado.

De este modo, el precio del cobre entró en lo que se denomina “fase de corrección”, que es cuando cae más de 10% desde su último peak. Con el resultado de ayer, el metal cae 11% desde el máximo de US$ 3,29 del 8 de junio pasado.

El principal producto de exportación del país sigue siendo afectado por el temor que genera la inminente guerra comercial mundial y el avance del dólar a escala global. Si las amenazas cruzadas entre las principales economías se concretan, se “podría desacelerar la economía mundial”, explica el director de estudios de Cochilco, Jorge Cantallopts.

Efectivamente, el presidente estadounidense, Donald Trump, no ha suavizado el tono sobre aranceles y ahora está disparando contra la Unión Europea. Esta situación le ha complicado el panorama a los inversionistas, rotando los flujos desde activos más riesgosos hacia inversiones más seguras. “Trump sigue duro y es más rentable apostar al dólar que al cobre por ahora, así que salen inversionistas de commodities al dólar y al oro”, indica Cantallopts.

Las preocupaciones de los inversionistas por los balazos cruzados entre las dos mayores potencias económicas mundiales no sólo han impactado al cobre, sino a otros metales base también. Según cifras de Bloomberg, el precio del mineral de hierro en Singapur ha caído 1,28% en tres días de bajas consecutivas, ubicándose en US$ 63,83 por tonelada métrica. Es más, al cierre de esta edición operaba con una baja de 1,07% en su cuarta sesión seguida de pérdidas. Al igual, el níquel ha perdido más de 3% de su valor esta semana, retrocediendo hasta US$ 14.368,5 por tonelada.

Desde Scotiabank, el economista de commodities, Rory Johnston, destaca que “el mercado de metales en general ha vivido efectos adversos por la retórica comercial belicosa y las crecientes tarifas”.

Las proyecciones

Mirando hacia adelante, las opiniones son mixtas. Para Cantallopts, esto se trataría de un efecto transitorio, tras lo cual los fundamentos del cobre lo llevarían por sobre los US$ 3 por libra. “Lo que no se sabe es cuánto va a durar. Pueden ser días o semanas, pero no creo que meses”, acota el director de estudios de Cochilco.

Johnston comparte el diagnóstico, asegurando que se espera que los metales base –como el cobre– tengan un mejor desempeño que otros commodities de este tipo, de la mano de “una demanda robusta y una oferta de minas que se está estrechando”.

En Bci Estudios, destacan que la volatilidad en el precio del metal rojo podría seguir en el corto plazo, dado que las turbulencias de los mercados internacionales empujan a los inversionistas a mercados más seguros.

Eso sí, “a medida que se despejen las dudas y las contrapartes vayan llegando a acuerdos, se irá observando un mercado balanceado durante la última parte del año, que deberían llevar al precio del cobre a ubicarse por sobre los US$ 3,10”, asegura la economista senior Francisca Pérez.

De todos modos, la corrección de los últimos días ha mandado señales de alerta a La Moneda. Ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió a esta baja, señalando que “tiene mucho que ver con la guerra comercial”. En esa línea, el secretario de Estado expresó preocupación y dijo que en el Gobierno espera que sea un efecto transitorio. “Si fuera más permanente, nos llevaría a tener que evaluar la situación”, recalcó.

Dólar rebota golpeado por la baja del metal y se eleva hasta $ 652

Tras el brusco retroceso del martes, el dólar retomó la tendencia alcista frente al peso chileno en medio de un nuevo y fuerte repliege del precio del cobre, mientras las preocupaciones por la escalada de las tensiones comerciales en el plano internacional siguen provocando ansiedad en los inversionistas.

Al cierre de las operaciones de ayer en el mercado interbancario local, la divisa estadounidense se ubicó en una punta vendedora de $652,5, esto es un aumento de $ 2,5 en relación a la jornada anterior.

A nivel intradiario, la divisa llegó a tocar los $ 655, lo que hubiese sido un máximo anual.

La debilidad del peso se alineó con la caída generalizada de las monedas latinoamericanas. Pese a que las divisas emergentes globales tenían un buen desempeño, las principales monedas de la región perdieron terreno frente al dólar, lideradas por bajas contenidas en el peso argentino y el chileno. Solo el peso mexicano se impuso frente a la moneda estadounidense.

Según comentan desde el mercado, a la moneda nacional le jugó en contra una vez más el pronunciado tropiezo de su eterno compañero de tango: el cobre. Esto luego de que la principal exportación del país marcara su octavo día a la baja con una contracción de casi 2% en la Bolsa de Metales de Londres.

"La depreciación del peso responde a dos factores: la fortaleza del dólar a nivel global ante riesgos geopolíticos y la caída del cobre en lo más reciente", señala Miguel Ricaurte, economista jefe de Itáu, agregando que la baja del cobre se debe a los riesgos ligados a una guerra comercial.

El economista asegura que "en la medida que no veamos resolución de la discusión comercial, es probable que veamos más depreciación en el corto plazo", aunque hace hincapié en que esto sería un efecto transitorio. Si es que se moderan estos riesgos, acota, se podría observar una recuperación del peso chileno.

A nivel de derivados, los futuros apuntan a que el dólar se mantendría en sus niveles actuales: al cierre del martes (porque ayer fue feriado en EEUU), los contratos a septiembre se ubicaron en $650,49, mientras que los de diciembre bajaron a $650,41.