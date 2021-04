Coinbase tiene un debut soñado en el Nasdaq que da cuenta de la irrupción de las criptomonedas en el mercado

Mercados en Acción

La plataforma de compraventa de criptomonedas más grande de EEUU se abrió a bolsa hoy mediante cotización directa y sus papeles alcanzaron un valor de US$ 425.

Hoy miércoles se concretó lo que todo el mercado de las criptomonedas estaba esperando: el debut de la plataforma de comercialización de este tipo de activos más grande de Estados Unidos, Coinbase Global.

Y más que bien le fue en el debut. Y es que en el Nasdaq -mediante una cotización directa- la acción ya sube más de 70% en sus primeras operaciones. Se colocó a un valor de US$ 250 y ya opera en estos momentos sobre US$ 420, valorizando a la empresa en casi US$ 90 mil millones.

“El listado de hoy es un hito, pero no es tan importante como cada nuevo día que tenemos por delante. Coinbase tiene una misión ambiciosa: aumentar la libertad económica en el mundo. Todos merecen acceso a servicios financieros que puedan ayudarlos a construir una vida mejor para ellos y sus familias. Tenemos mucho trabajo por hacer para que esto sea una realidad”, escribió en un comunicado el CEO y cofundador de Coinbase, Brian Armstrong, haciendo un reconocimiento a Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin.

La apertura en Nasdaq se realizó con una cuenta regresiva digital de 21 segundos, para simbolizar el máximo de 21 millones de Bitcoin que existen en el mercado. De estas, Coinbase posee alrededor de 91.326, las cuales fueron compradas por un monto de US$ 2,21 mil millones, según los últimos datos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, sigla en inglés).

Auge de Bitcoin

El debut de Coinbase sucedió en el momento indicado. Sólo ayer, el Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico de US$ 63 mil. Ahora, la criptodivisa opera con un alza de 0,29% que la ubica en los US$ 63.433, acompañada de Ethereum que se posiciona en 2.370 puntos con un avance de 3,32%

Actualmente, Bitcoin acumula un crecimiento anual de 118%, según CoinDesk, y pese a su éxito, aún existe bastante escepticismo por parte de ciertos inversionistas y reguladores del mercado, indicando que opera como un “activo especulativo”. Sin embargo, con el debut de Coinbase, la mayoría espera que las criptomonedas obtengan una mayor legitimidad.

“Creo que Coinbase es Microsoft, Netscape, Google o Facebook de esta década. Cuando la gente esté considerando si invertir en Coinbase, aléjese y piense en lo que Crypto significa para la sociedad a partir de aquí”, señaló el fundador y socio gerente de Initialized Capital e inversionista de Coinbase en etapa inicial, Garry Tan, en una entrevista con Bloomberg Television.