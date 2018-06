Comité político analiza caso Banco de Chile y Piñera instruye cambios para elevar seguridad

Mercados en Acción

“Estamos pensando en hacer algunas modificaciones de ley”, anticipó el ministro del Interior.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, informó que el presidente Sebastián Piñera analizó en el comité político la situación generada por el ciberataque al Banco de Chile que implicó un robo efectivo de US$ 10 millones desde la entidad financiera.

Debido a ello, el jefe de Estado instruyó estudiar cambios legales tendientes a elevar los estándares de seguridad tanto del sector privado como público.

“Tenemos citado al comité interministerial para efectos de garantizar y fortalecer la ciberseguridad para mañana (hoy) al igual que el ministro de Hacienda con una reunión técnica con el ámbito financiero”, informó el secretario de Estado.

“Creemos que es indispensable aumentar y hacer una coordinación eficaz para elevar las garantías de poder combatir e impedir ataques a través de hackers u otras formas a la infraestructura, a las instituciones del Estado, y también poder exigir que en el sector privado, sector financiero y comercial adopten las medidas para que tengan una eficaz respuesta a los múltiples ataques”, dijo Chadwick.

La autoridad admitió que se debe reforzar permanentemente la red de protección de las instituciones del Estado y estar en línea con el sector privado. En ese sentido, apuntó especialmente a la actividad financiera, comercial y de atención al público para que refuercen sus redes.

“Estamos pensando en hacer algunas modificaciones de ley a efecto de exigir a algunas actividades del sector privado que tengan e inviertan en materia de seguridad y que es necesario de un esfuerzo aún mayor”, dijo el secretario de Estado.

“Cuando esto ocurre se demuestra que las barreras de seguridad deben ser mejoradas, porque fueron penetradas por ciberataques, sin duda que el sector privado sabe que debe mejorar sus barreras y no tener actividades que puedan ser perforadas por este tipo de ataques, y esto también implica -eso lo que estamos revisando- si es necesario establecer exigencias a través de la legislación para efectos de establecer estándares de defensa frente a ciberataques que son necesarios y que muchos países en conjunto están trabajando en esta materia”, sostuvo.

“Chile debe ponerse a la altura”

El senador Felipe Harboe (PPD), se entrevistó con el ministro del Interior por este tema e informó que se habló de la necesidad de convocar “con urgencia” a un equipo especializado para hacerse cargo de los temas de ciberseguridad y cibercrimen.

“He manifestado toda la disposición para ayudar en esta materia, (porque) Chile tiene que ponerse a la altura de los desafíos”, comentó a la salida del encuentro. “Este no es un tema de gobierno, sino de Estado”, subrayó.

Harboe también señaló que la idea de la reunión convocada para mañana sobre esta materia es “hacer un levantamiento rápido de cuál es el estado de la ciberseguridad en la industria”.

Acción de la entidad financiera sube 1,18%

A 15 días desde que Banco de Chile sufriera el ataque informático que afectó los sistemas de gran parte de sus sucursales, el valor de la acción de la entidad bancaria subió 1,18% pasando de los $ 99,18 el 23 de mayo a $ 100,35 al cierre de ayer.

La capitalización bursátil también creció, aunque levemente. Pasó de US$ 15.725 millones a US$ 15.828 millones.

¿Le afectó la situación al Banco de Chile o al resto del mercado? Desde la corredora de bolsa Nevasa, la analista María Luz Muñoz explicó que el monto de la estafa reportada corresponde a un porcentaje muy menor de la utilidad anual del Banco de Chile, "por lo que no vemos mayores impactos en su desempeño".

De todas formas, precisó que "sí hay algunos riesgos de mayor regulación para evitar este tipo de eventos, pero que a la larga harán que esta industria sea más robusta, por lo que el efecto final es incierto".

Con una visión similar, el gerente de renta variable de Tanner Investments, Francisco Soto, le bajó el perfil al asunto, señalando que no lo ve como un tema grave, "al menos con la información que tenemos por el momento". Asimismo, reconoció que los riesgos de ciberataques se han incrementado en los últimos años, "por lo que las entidades deben estar preparadas para manejarlos".