Mercados en Acción Compras de empresas crecerían 17% y fusiones 5% este año en el mundo Predictor M&A 2018 de la auditora anticipa un buen año para estos negocios por las sólidas perspectivas económicas a nivel global. Un robusto año se espera para los acuerdos de fusiones y adquisiciones a nivel mundial, según el pronóstico del reporte Predictor M&A 2018 de KPMG Internacional. De acuerdo al estudio, las negociaciones que se establecerán en 2018 en materia de adquisiciones y fusiones crecerán un 17% y 5%, respectivamente. ¿Cuáles serían las principales razones que las impulsarán? Según el socio Deal Advisory de KPMG, Santiago Barba, existen tres factores primordiales. Uno de ellos se relaciona con las buenas perspectivas económicas que hay para este ejercicio. “Hoy se presentan sólidas expectativas de crecimiento de las mayores economías mundiales y los mercados financieros de deuda y capital están extremadamente activos y tienen mucha liquidez”, precisa. Una mayor cantidad de recursos disponibles es otro de los elementos que apoyará el crecimiento de las negociaciones. De acuerdo al experto, las grandes empresas a nivel internacional tienen “caja disponible y los inversionistas tipo private equity tienen recursos listos para ser invertidos”. “Sin duda una porción significativa de estos recursos serán destinadas a operaciones de M&A”, enfatiza. El tercer motivo tiene que ver con que los múltiplos de valoración de las empresas “están históricamente altos, lo cual es una señal del apetito por realizar fusiones y adquisiciones”, explica Barba. Las transacciones de este tipo superaron el US$ 1 billón en el primer trimestre de 2018, anotando un salto positivo desde los US$ 749.000 millones en el mismo período de 2017. ¿Cómo será el panorama para América Latina? “La actividad de fusiones y adquisiciones en la región puede ser volátil ya que el 2018 es un año electoral en países clave como Colombia, México y Brasil”, advierte Barba, explicando que cuando se producen estos periodos se puede generar “mucha incertidumbre en la toma de decisiones estratégicas”. Sin embargo, el experto rescata que en países como Argentina, Colombia y Chile “las perspectivas de crecimiento y los impulsos en políticas públicas podrían fomentar la actividad”. Específicamente para Chile sostiene que “ofrece sólidas garantías jurídicas para los inversionistas, independiente del gobierno de turno”. Menor dinamismo en M&A en el sector financiero El informe de actividades de fusiones y adquisiciones (M&A) que efectuó KPMG para el sector financiero y bancario pronostica que este año en Estados Unidos habrá una tasa de crecimiento similar a la del año pasado, mientras que en América Latina estas operaciones estarían condicionadas al escenario electoral.

De acuerdo a lo reportado por la auditora, Estados Unidos y los países del Asia Pacífico registraron los mayores niveles de expansión en este ámbito, con un fortalecimiento global de la actividad respecto de 2016.

La firma estima que el crecimiento de 15% anotado el año pasado en lo que respecta a volumen de transacciones interanuales en Estados Unidos se mantendrá debido al aumento de las valorizaciones de los bancos y las reformas fiscales recientemente promulgadas. El escenario para la región sería algo diferente. Se estima que este año estas operaciones no serán tan fuertes en el sector, por el panorama electoral que se asoma.

El socio principal de KPMG Chile, Cristián Bastián, manifiesta que "la incertidumbre política en nuestra región, a raíz de elecciones en varios países, condicionará el interés de las compañías por realizar estas operaciones a la espera de la conducción política que se le dé a algunas de las principales economías latinoamericanas, como México y Brasil".

Uno de los temas que aborda el informe es que el 2018 parece ser el "momento idóneo" para comprar por parte de los bancos globales a compañías FinTech. En ese sentido, desde la firma esperan más adquisiciones que inversiones por parte de las entidades financieras. Para el presente año se espera que estas actividades se desarrollen con una menor incertidumbre que en años anteriores.

