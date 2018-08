Con el 49,8% del mercado, Modelo atrae la mayor cantidad de afiliados voluntarios

Mercados en Acción

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, el saldo acumulado de las cuentas de afiliados voluntarios alcanza a unos $ 49 mil millones.

No es muy conocido que los niños pueden integrarse al sistema previsional como afiliados voluntarios, pero el actual sistema permite que una persona pueda cotizar desde que tiene RUT y no hay edad mínima para hacerlo. También puede ser un afiliado voluntario toda persona natural que no ejerza una actividad remunerada.

Asimismo, los trabajadores independientes que no perciban rentas sobre Impuesto a la Renta podrán cotizar como afiliado voluntario. Además, las personas naturales que sin ejercer una actividad remunerada estén recibiendo el pago de una pensión en cualquier sistema previsional podrán incorporarse como afiliados voluntarios.

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, al 30 de junio de este año la AFP Modelo cuenta con la mayor participación en este nicho, al tener 90.001 cotizantes, lo que equivale al 49,8% del mercado.

Bastante más abajo se ubica Habitat con 29.412 cuentas, lo que representa 16,3%. PlanVital posee el 13,4% y 24.236 afiliados voluntarios. Luego viene ProVida con 20.770 cuentas, lo que equivale al 11,5% del mercado.

En tanto, Capital tiene el 5,2% al mantener 9.339 cuentas y en último lugar, está Cuprum con 7.018 afiliados, es decir, un 3,9% de participación.

Número de cuentas sube 4,4% este año

Actualmente hay 180.776 cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario vigente, un aumento de 4,4%, en relación a la misma fecha del año pasado, cuando existían 173.218 cuentas.

A pesar de que el número de cuentas se incrementó, el saldo acumulado bajó 7,2%, hasta $ 48.936.766.

Desde la Asociación de AFP, el gerente de estudios, Roberto Fuentes, explicó que el aumento del número de cuentas de afiliados voluntarios y la disminución del saldo en pesos de estas cuentas, se explica por el flujo de pensionados.

“Se trata, especialmente, de mujeres que ingresan al sistema como afiliadas voluntarias con el objetivo de obtener el Bono por Hijo, pensionándose a los 65 años. Dado que los afiliados que se pensionan poseen saldos superiores en estas cuentas respecto de los nuevos afiliados voluntarios, se produce esta aparente contradicción”, precisó.