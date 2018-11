Consorcio abona aumento de capital en el banco

Mercados en Acción

En busca de reforzar la capitalización de su banco, Consorcio Financiero colocó ayer un bono en el mercado local por 2 millones de UF (US$ 82 millones) con un plazo residual de 9,5 años. Lo recaudado se destinó a aumentar el capital de Banco Consorcio, indicó la compañía. La capitalización, por US$ 55.000 millones, fue aprobado ayer por sus accionistas. Con esto, la firma alcanzará un patrimonio superior a US$ 700 millones.