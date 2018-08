Corredoras de productos calientan motores para mercado de facturas OTC

Mercados en Acción

Ya está disponible la plataforma creada por la Bolsa de Productos para acceder a papeles más riesgosos.

Si bien el mercado de facturas ha crecido en los últimos años dentro de la Bolsa de Productos (BPC), aún no está ni cerca de las cifras que se operan en el mundo del factoring.

Es en parte por eso que la plaza decidió lanzar la plataforma PuertoX, operada por una filial de la Bolsa, para la transacción de facturas OTC, u “over the counter”.

Estos instrumentos no tienen todos los requisitos de los papeles que transan en bolsa, como el mérito ejecutivo –característica que hace que las facturas no se puedan rechazar una vez que vence un plazo de ocho días desde la emisión– o que sean de pagadores registrados por la BPC.

Esto las hace más riesgosas y, por lo mismo, más rentables.

Con esta nueva plataforma, que se constituye como un mercado no regulado, la compañía podría captar parte de los flujos del mercado OTC, que actualmente existe sólo en el mundo de los factoring. “Es bastante interesante el volumen que se puede hacer por ahí”, explica el gerente general de la BPC, Christopher Bosler, acotando que mientras en la Bolsa se transan entre US$ 1.000 millones y US$ 1.200 millones al año, el negocio del factoring mueve US$ 30.000 millones en ese mismo período.

Y desde la industria local hay interés. De las corredoras que operan a nivel nacional cinco señalan que van a participar del mercado en PuertoX: Bantattersall, Eloy, Contempora, EuroAmerica y FinMAS. Es más, según señalan fuentes de la industria, hay varias que sólo tienen pendiente tramitar las pólizas de garantía para entrar a operar.

Eso sí, no se trata de llegar y transar. Dado el giro único de las intermediarias, deberán ingresar a la plataforma a través de un factoring o una sociedad de apoyo al giro.

“Esto nos permite llegar a inversionistas que, por el tema de la custodia, les cuesta más tomar facturas fuera de bolsa”, indica Sebastián del Pozo, gerente general de la corredora Eloy, que ya realizó a finales de julio su primera operación OTC en PuertoX. Esto beneficiará a las intermediarias de menor tamaño, dado que ofrece un servicio de custodia, dice el ejecutivo, quien pronóstica que el mercado OTC “va a sobrepasar el mercado de la bolsa”.

Desde Contempora, el gerente general, Francisco Valenzuela acota que éste va a ser un mercado de nicho para los inversionistas, con participación de firmas de factoring de distintos tamaños y fondos de deuda privada en busca de mayor retorno. Sin embargo, “que sea de nicho no implica que sea de bajos flujos”, dice, considerando el universo de papeles que se transan actualmente fuera de la rueda.

Eso sí, el mercado OTC no será para todos. En la corredora de productos Bci advierten que no hay mucho espacio para los inversionistas institucionales, que requieren ciertas salvaguardas para invertir. “Hay riesgos operacionales que uno no conoce”, dice el director de la intermediaria, Sergio Benavente, quien agrega que si se da un escenario adverso, los institucionales no manejan el negocio como lo hacen las firmas de factoring.