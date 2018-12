Cotización de independientes a un paso de convertirse en ley

Mercados en Acción

Iniciativa fue aprobada tanto en la Comisión de Hacienda como por la de Trabajo de la Cámara Baja.

La propuesta del gobierno que modifica las normas para la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social continúa avanzando en sus trámites legislativos.

Ayer la Cámara de Diputados aprobó el proyecto tanto en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social como en la Comisión de Hacienda.

Ahora, la iniciativa debería pasar a la Sala de la Cámara Baja para su aprobación.

La votación eventualmente podría realizarse hoy, después de revisar el informe financiero, pero si el tiempo no da, se efectuaría a la vuelta de la semana distrital, es decir, el 2 de enero de 2019.

En la comisión del Trabajo, los parlamentarios agregaron una indicación, creando el artículo sexto, el que indica lo siguiente: “Cada vez que en esta ley se refiera a trabajador que tributa sobre las rentas gravadas en el artículo 42 número 2 de la ley de impuesto a la renta u otra expresión semejante se refiere a los trabajadores a honorarios del sector público y sector privado”.

Ayer, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, le manifestó a los parlamentarios que la iniciativa “debe ser aprobada porque facilita y no perjudica al trabajador. Aquellos que hoy no están cotizando no tienen derecho a licencia de salud. Con este proyecto estamos diciendo que los trabajadores tendrán licencia desde el primer día por el monto que coticen”.

Asimismo, tras la aprobación en ambas comisiones, la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar destacó que “se reconoció la necesidad de legislar porque en el fondo la ley actual es muy compleja y era necesario darle una nueva gradualidad para que los independientes puedan tener realmente cobertura en materia de seguridad social. También se tomó conciencia de la importancia que era evitar que los trabajadores independientes quedaran con deuda”.

“Como Ejecutivo nos comprometimos a seguir trabajando en mesa junto con los trabajadores a honorarios a fin de que no sólo sus derechos previsionales quedaran consagrados sino que también a seguir avanzando en otras materias”, aseguró.

El proyecto obligará a cotizar a quienes emitan boletas de honorarios por cinco o más ingresos mínimos mensuales al año ($ 1,3 millones) y que sean menores de 55 años, en el caso de los hombres, y menores de 50 años, en el caso de las mujeres, al 1 de enero de 2012.

La primera opción será cotizar por el 100% de los ingresos percibidos en 2018, lo que equivale al 80% de la remuneración bruta. Para quienes tomen esta alternativa, eso sí, también habrá modificaciones ya que la cotización de 10% no irá íntegramente al ahorro en la AFP.