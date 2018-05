Mercados en Acción Cotización en AFP de los independientes tendrá gradualidad de al menos ocho años Ejecutivo también avanza en cambios para la seguridad social de los migrantes. Por un carril distinto al de la reforma de pensiones corre el proyecto que da gradualidad a la cotización de independientes. El gobierno todavía no termina de prepararlo, aunque sí hay algunas definiciones. Entre ellas, está la gradualidad para completar la cotización del 100% tanto para la previsión como para la salud. Ayer en la cuenta pública del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y pese a que sectores de la oposición se oponen a un proyecto en este sentido hasta conocer el texto de la reforma de pensiones, el titular de esa cartera, Nicolás Monckeberg, volvió a confirmar que una iniciativa en esta línea será enviada. De acuerdo a fuentes conocedoras del proceso, el presidente Sebastián Piñera, quien debe aprobar esta propuesta, ya tomó una definición sobre este punto, por lo que no en mucho tiempo más el Ejecutivo debería presentar el proyecto para que inicie su trámite en el Congreso. Según las fuentes, la gradualidad escogida no sería inferior a los ocho años. La definición debió haber llegado hace dos semanas, cuando el jefe de Estado se reunió con los equipos que están trabajando en la reforma previsional, sin embargo -y como reconoció el propio ministro Felipe Larraín de Hacienda- no hubo tiempo para discutir sobre este tema. Inmigrantes El ministro Monckeberg también anunció que se está trabajando en la seguridad social de los inmigrantes a través de la Subsecretaría de Previsión Social, liderada por la abogada María José Zaldívar. La repartición, en conjunto con la Superintendencia de Pensiones, organismo encabezado por Osvaldo Macías, está trabajando cambios a la Ley 18.156, la que señala que los trabajadores extranjeros que soliciten la devolución de sus fondos previsionales deben ser profesionales o técnicos. Lo anterior se pretende modificar, con el objetivo de que sea estándar y que los inmigrantes que quieran pedir el retiro no necesiten cumplir con estos requisitos. La idea de esta normativa fue incentivar la llegada de mano de obra calificada de otros países, lo que, aseguran conocedores del proceso, no funcionó del todo bien y que hoy no se justifica, lo que es una demanda histórica de la población migrante. Noticias Relacionadas Mercados en Acción El primer click: 5 cosas que debes saber este jueves antes que abra el mercado Mercados en Acción Los planes de la oposición para hacer frente a la discusión previsional en el Congreso Mercados en Acción Compras de empresas crecerían 17% y fusiones 5% este año en el mundo

