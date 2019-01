Crearán registro público para sumar mujeres en directorios

Mercados en Acción

Podrán inscribirse todas quienes tengan disponibilidad y condiciones para asumir cargos de alta responsabilidad.

“Nos parece, por ahora, que si necesitamos poner una cuota de género a nivel de directorios, para que avancemos en una mayor presencia de mujeres, sería porque fracasamos, porque no fuimos capaces de dar vuelta las cifras por la propia voluntad”, manifestó ayer la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Carolina Cuevas, respecto a la ley de cuota.

La subsecretaria se reunió con 10 head hunters chilenos, para coordinar un trabajo en conjunto e incentivar el ingreso de más mujeres a espacios de toma de decisiones al interior de las empresas, de cara a la renovación de directorios que tendrán las sociedades anónimas en las juntas de accionistas de abril.

Una de las iniciativas que concordaron fue la creación de listas públicas de mujeres que estén disponibles para asumir cargos en directorios de empresas. Esta base de datos se confeccionará por dos vías. La primera es la unificación de diferentes bases de datos de distintas organizaciones de la sociedad civil con nombre de candidatas, y la segunda es la apertura de un registro público en que, bajo criterios objetivos, podrán inscribirse todas las mujeres que tengan disponibilidad y condiciones para asumir cargos de alta responsabilidad.

“Por decisión y voluntad podemos avanzar en la participación de mujeres en los directorios y por eso reitero el llamado a los empresarios, accionistas minoritarios y controladores”, remarcó Cuevas.

Enfatizó que el objetivo principal es combatir el hecho de que la baja participación femenina sea porque no se encontraron las candidatas. “Queremos evitar que la razón de ‘no hay mujeres o no encontré una mujer’, nunca más sea una razón por la cual no haya una mujer sentada en una posición de alta dirección”, manifestó.

Entre los asistentes a la reunión con la subsecretaria estuvieron Ximena Rodríguez y Rodolfo Sommer de SommerGroup; John Byrne de Boyden Chile SA; Mario Mora de Equation Partners; Alejandra Aranda de Humanitas/Cornerstone International Group; Teresa Youlton de Korn Ferry, Bernardita Mena de Stanton Chase; Cristián Duarte de Transearch; Jackie Mandel y José Luis Barroilhet de Spencer Stuart; Luis Hernán Cubillos de Egon Zehnder; y Max Vicuña de Amrop MV Consulting.

Estos tres últimos han estado a cargo de la selección de candidatos a director de las AFP en las sociedades que son accionistas.