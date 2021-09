Crecen reclamos contra CryptoMarket: el sitio continúa en mantenimiento y 5 mil clientes están afectados

Mercados en Acción

El CEO del sitio, Rafael Meruane, dijo que la tardanza se debe a los nuevos protocolos de seguridad de las billeteras.

Ayer se cumplieron cinco días desde que una de las plataformas de criptomonedas más importantes de la región, CryptoMarket, detuvo sus operaciones, provocando que miles de usuarios no pudieran retirar sus fondos e inversiones.

La tensión y los reclamos crecen en redes sociales por parte de los afectados, que llegarían a más de 5 mil personas.

La compañía fundada en 2016 por Rafael Meruane y Martín Jofré, inició el sábado un proceso de mantenimiento y actualización del sistema operativo del sitio, lo que en principio duraría solo seis horas, pero terminó extendiéndose por varios días.

"Tuvimos demoras adicionales debido a nuestros protocolos de seguridad en la asignación de billeteras. Por esta razón, de nuestros más de 460 mil usuarios, aproximadamente 5 mil todavía no pueden visualizar su saldo y nos vamos a comunicar directamente con cada uno de ellos", explicó la compañía en un comunicado.

"Entendemos la preocupación de todos, pero queremos tranquilizarlos. La plataforma pasó por un gran cambio y todo fue pensado para que podamos ofrecer mejores herramientas, mejores tarifas y más liquidez de mercado para nuestros usuarios", agregaron, indicando que el servicio sería restablecido a las 17:00 horas. Esa situación que al cierre de esta nota no se había concretado.

Meruane aseguró que ya está normalizado el 95% de los servicios, pero algunas billeteras todavía se encuentran en proceso de migración.

"Hay unos casos de borde que aún están en proceso de verificación, pero todo será acreditado", indicó Meruane.

Acciones legales

Tras varios días sin tener novedades sobre sus inversiones, cuatro clientes de la plataforma ingresaron una querella contra CryptoMarket en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago por delito de "estafa y otras defraudaciones contra particulares".

Acusan pérdidas millonarias porque no han podido retirar sus inversiones en Bitcoin en momentos en que la criptomoneda ha subido 2,68% por sobre los US$ 48 mil, y de Ethereum que gana 5% para ubicarse en US$ 3.551.