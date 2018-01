Cuáles son los pros y los contras de invertir en private equity

Mercados en Acción

Si bien tienden a entregar buenos retornos, la volatilidad es mayor y la liquidez, menor.

Un tipo de activo alternativo que ha ido creciendo en los últimos años en nuestro país. El private equity consiste en convertirse en propietario de parte de una empresa cerrada, mediante la compra de acciones que no están abiertas públicamente. Entre los principales actores que invierten en él se cuentan compañías de seguros, family office e inversionistas de alto patrimonio.

“El private equity , como la mayoría de los vehículos alternativos, es una clase de activo relativamente compleja”, comenta el CIO de Abaqus, José Ignacio Villarroel.

“Al estar expuesto a activos privados que no tienen precio diario en el mercado es difícil evaluar el riesgo efectivo de la inversión”, explica Villarroel.

“La evidencia muestra que estos activos son igual o más riesgosos que el mercado público, ya que son compañías más pequeñas que presentan mayores niveles de apalancamiento respecto de las acciones tradicionales”, añade.

“Sus riesgos son variados y son un poco más altos que los de los activos tradicionales porque la información tarda más en llegar al inversionista al no tratarse de información pública”, comenta Luis Flores, director ejecutivo de Tanner Investments.

“Dentro de sus desventajas está la liquidez a corto plazo, ya que son inversiones de mediano y largo plazo y eso hace que muchos inversionistas pequeños no puedan acceder a él porque sus necesidades de liquidez los restringen. El inversionista retail prefiere otros instrumentos de inversión”, sostiene el subgerente de productos de Nevasa, Ignacio Correa.

El lado positivo

Sin embargo, no todo son desventajas y riesgos. “Las inversiones no son ‘mejores o peores’ que otras sino que distintas y esta diferencia depende de la aversión al riesgo, el horizonte de inversión, de la relación riesgo retorno y del nivel de diversificación”, afirma el director ejecutivo de Tanner.

Desde Bci Asset Management, Paola Vaneri, gerente de fondos capital privado, explica: “La inversión en private equity podría adaptarse mejor, dependiendo del tipo de inversionista de que se trate. Un inversionista con una perspectiva de más largo plazo, más ‘paciente’, tiene mayor potencial de generar retornos atractivos”.

En este punto, los expertos consultados están de acuerdo en que el private equity está más bien orientado a otro tipo de clientes distintos del inversionista retail.

“Puede ser atractivo para aquellos con horizontes de inversión más largos, tales como AFP, compañías de seguros y family offices”, señala Vaneri.

Los analistas concuerdan en que los resultados son variados. “Hemos visto retornos muy buenos, pero también grandes fracasos”, comenta Luis Flores.

“Los hay rentables y exitosos y otros en que la compañía se va a quiebra y la inversión se convierte en pérdida”, señala Correa.

“Sin embargo, esto no implica que no haga sentido tener una parte del portafolio en private equity ya que se obtiene acceso a una parte del mercado que de otra forma no es invertible”, agregan en Abaqus.