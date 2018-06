Cubo Itaú: El lugar que busca interconectar Chile y Brasil

Mercados en Acción

Creado en 2015, es un espacio dedicado al emprendimiento e innovación que alberga a 55 startups que logran ganancias sobre los US$ 50 millones.

Desde Sao Paulo

Un lugar donde se conectan los emprendedores con inversionistas, universidades y con grandes empresas para hacer negocios es lo que creó Itaú a través de Cubo en 2015, un lugar físico que se encuentra a poca distancia del centro financiero de Sao Paulo.

El director del espacio, Flavio Pripas, indica que a la fecha Cubo cuenta con 55 startups albergados en un solo edificio.

“Las grandes empresas en Brasil no están acostumbradas a trabajar con startup o hacer innovaciones. Construimos Cubo para enseñarles que podrían tener muchos retornos y hacer proyectos con ellas”, explica.

El resultado hasta el momento es que la cartera de emprendedores que están en Cubo abarca diversos negocios, desde FinTech hasta el sector agrícola, logrando en su conjunto generar más de US$ 50 millones de ganancias al cierre del año pasado.

La característica de estos emprendimientos es que “son empresas que están naciendo para resolver problemas del mundo real y creando soluciones que pueden tener escala”, comenta Pripas.

Llegar a Cubo es todo un desafío, según Pripas. “En el proceso de selección buscamos que la startup ya tenga un producto desarrollado, un modelo de negocios ejecutándose y que cuente con clientes”, afirma el director del espacio.

Con estas exigencias, han logrado que los emprendimientos tengan metas ambiciosas: “Triplicar el primer y segundo año, doblar el tercero, cuarto y quinto año, esa es la regla y algunas startups hacen eso”, dice Pripas.

Crecimiento

Los planes de Itaú para Cubo son grandes. El director de Tecnología del banco brasileño, Lineu Andrade, indica que “ahora vamos a ampliar Cubo. En el segundo semestre vamos a tener cuatro veces más de espacios de lo que tenemos hoy, vamos a pasar de 5.000 metros cuadrados a 20 mil. Todo ello, para fomentar el ambiente emprendedor en Brasil”.

Andrade estima que tendrán 1.250 personas trabajando y 250 startups.

“Será el segundo centro más grande del mundo que agrupe emprendedores y se convertirá en un referente para América Latina” afirma.

La lupa en Chile

A pesar de los planes de crecimiento de Cubo en Brasil, Pripas señala que “en términos de legislación, no promueve y no ayuda”.

Por ello, desde Sao Paulo tienen puestos sus ojos en Chile. “Me gusta mucho Startup Chile. Es un programa apoyado por el gobierno, por lo tanto, es una política que quiere atraer no solo emprendedores chilenos sino que de alrededor del mundo”, menciona Pripas, por lo que “podemos aprender mucho de la experiencia de Chile”.

Tras la mudanza a las nuevas dependencias de Cubo que se realizaría en agosto, “queremos tener alguna alianza con Startup Chile, para que podamos tener el ecosistema de América Latina más fuerte”, dice.

“La innovación no está restringida a una geografía. La interconexión entre empresas chilenas y brasileñas es algo que queremos hacer”, plantea.

Todo Cartões aterriza en Chile con Latam

Los primeros emprendimientos de Cubo Itaú están dando sus saltos internacionales. Uno de ellos es Todo Cartões que aterrizará en Chile durante el segundo semestre de la mano de Latam, según comenta el ejecutivo de la firma, João Sondermann.

Todo Cartões es una startup enfocada en "programas de giftcards y listas de matrimonios para compañías de retail, contando con toda la tecnología necesaria para las tiendas, e-commerce y otros servicios", explica.

La firma que entrega la tecnología asociada a giftcards comenzó hace cinco años y hoy ya está presentes en todo Brasil, trabajando con grandes compañías del retail como Centauro y, ahora, Latam. Sondermann dice que trabajan con empresas que facturan más de US$ 26 millones por año.

En los últimos tres años han obtenido tasas de crecimiento sobre el 60% y hoy están ansiosos de llegar a Chile.

"Hay mucho espacio para hacer un buen trabajo, me gusta mucho el país, la economía es muy profesional", indica Sondermann y agrega que "es un mercado grande y tiene muchas oportunidades".

Con estas expectativas, el ejecutivo de Todo Cartões señala que las compañías de retail "tienen espacio para traer cada vez más tecnología. Todas las grandes compañías que trabajan en el retail chileno son nuestros potenciales clientes". Pero en su mapa no solo tienen ganas de llegar a Chile, sino que además "queremos ir a Argentina y Uruguay también".