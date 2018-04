Cuprum y Habitat se suman a Moneda y rechazan balance y memoria de Norte Grande

Mercados en Acción

El presidente de la sociedad cascada, Rafael Guilisasti también se refirió a la designación de Sebastián Sichel como vicepresidente ejecutivo de Corfo.

Esta tarde se llevó a cabo la junta de accionistas de Norte Grande, una de las sociedades cascadas controladores de SQM.

En la instancia, las AFP Cuprum y Habitat se sumaron a Moneda AGF en el rechazo de los balances y la memoria anual de la firma. Mientras, el representante de AFP Capital en junta decidió el camino contrario.

Donde sí hubo un rechazo unánime de parte de las gestoras previsionales fue en la designación de la auditora PwC, todas votaron en bloque contra su designación para auditar los números de la sociedad presidida por Rafael Guilisasti.

Adicionalmente, tras las juntas de las sociedades cascada de SQM, Rafael Guilisasti se refirió al nombramiento de Sebastián Sichel como vicepresidente de Corfo al que calificó de "una persona muy competente".

El ex coordinador político de Ciudadanos no es un desconocido para el presidente de las Cascadas, ya que este último también es cercano al partido formado por el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco.

Estatutos de SQM

Respecto de los nuevos estatutos propuestos para SQM, Guilisasti señaló que ya están en conocimiento de los accionistas y que la junta está citada para el 17 de mayo próximo. "Se efectuaron algunas aclaraciones y precisiones, relativas a que el mecanismo solo ocurre para el derecho a voto de la elección de directores de la serie A", agregó.