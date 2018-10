DC aun no logra acuerdo interno por pensiones

Mercados en Acción

De todas formas, la estrategia del partido es entregar sus ideas una vez conocido el proyecto del Ejecutivo.

El retraso en la entrega de la propuesta para reformar el sistema de pensiones no sólo lo tiene el gobierno. Una situación similar ocurre dentro del partido demócrata cristiano (DC).

Según el presidente de la tienda, Fuad Chahín, los lineamientos generales de la propuesta ya fueron aprobados por el Consejo Nacional.

“Estamos esperando conocer la propuesta del gobierno para poder pronunciarnos sobre nuestra contra propuesta, pero no queremos avanzar mientras no conozcamos cual es la del gobierno”, aclara el ex diputado.

Sin embargo, el diputado Raúl Soto, quien además es integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, señala que lo que se aprobó “es una minuta con declaración de principios, más que una propuesta sólida”

En ese sentido, Soto precisa que él se desmarcó del asunto. “No creo conveniente políticamente salir a facilitarle la pega al gobierno, que ya cuenta con dos meses de retraso en el ingreso de proyecto y no se ha abierto a consensuar nada”.

Con todo, informó que hablará con Chahín y los miembros de la mesa para evaluar el tema.

En ese sentido, puso énfasis en que en las últimas reuniones “no logramos consensuar algunos aspectos que para mí eran claves y finalmente fue más bien una declaración de lineamientos bastante generales, que una propuesta mucho más contundente, que era lo que esperábamos”.

Mientras, durante las próximas semanas se debería conocer la iniciativa del Ejecutivo.