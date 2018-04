DCV cumple 25 años: se renueva de la mano del Nasdaq y crea nuevos negocios

Mercados en Acción

Su gerente general, Fernando Yáñez, cuenta que este año esperan concretar el cierre de la bóveda ubicada en el centro de la capital.

Los 25 años que cumple en 2018 el Depósito Central del Valores (DCV) toman a Fernando Yáñez con varios proyectos en carpeta. Y es que el desarrollo del negocio de custodios de distintos valores, hoy en su mayoría desmaterializados, ha hecho mutar considerablemente las condiciones de mercado, imponiendo nuevos desafíos.

Si en 1995 los papeles de la banca, AFP y hasta los pagarés del Banco Central, entre muchos otros, los llevaron a construir una bóveda de 6 mil metros cuadrados en pleno centro de la capital, las nuevas operaciones tecnológicas los empujan a seguir desarrollando avances para mantener la continuidad y seguridad que ofrecen.

Para ello, y durante los próximos dos años, trabajarán junto a Nasdaq -la operadora de Wall Street- para renovar el sistema teconológico de la compañía y “modernizar nuestra forma de operar en el mercado, de procesar las transacciones”, dijo el gerente general en entrevista con Diario Financiero.

El proceso, que busca hacer más eficientes sus operaciones “no es blockchain”, pero asegura que “es más moderna y eficiente de lo que ya tenemos”.

Dichos avances irán de la mano del desarrollo de nuevas áreas de negocios, que gracias a la Ley de Productividad que les dio pie para crear la nueva filial DCV Asesorías y Negocios, les permitirá expandirse hacia transacciones de facturas y en el registro de operaciones forward.

“Las factura son activos susceptibles de ser comprados por inversionistas para mantenerlos en cartera y que rindan mejor que un depósito a plazo, y son papeles de corto plazo y entonces pueden ser comprados por aquellos clientes inversionistas que son clientes nuestros. Debieran ser custodiables, y, en la medida que desarrollemos el proyecto con la Bolsa de Productos, yo diría que van a ser susceptibles de ser depositables acá”, dijo sobre la posible operación con empresas de factoring.

Además, señala que el DCV tiene “un gran registro de contratos forward en el mercado, y todo lo que es información estadística -que también le proveemos al mercado- van a estar concentrando en esa filial, desde ahí vamos a poder desarrollar otras iniciativas que pudieran darse en el futuro”.

Pero la búsqueda de eficiencias no se queda ahí, ya que para este año se espera concretar un anhelado proyecto, y que se arrastra hace algunos años: el cierre de la bóveda central, ubicada en Huérfanos 770.

“Es un proyecto de larga data porque no ha sido fácil pero espero que podamos cumplirlo. Se cierra esa bóveda grande pero tenemos que tener otra bóveda chica para administrar 50 mil papeles”, explicó Yáñez. En su visión, el tamaño original del depósito, pensado para albergar 6 millones de papeles, ya no sirve para los cerca de 50 mil documentos que quedan y los que “ya no vale la pena hacer gestiones para desmaterialiarlos”.