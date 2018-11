Debilidad del sector retail le impide a acción de Falabella repuntar en bolsa

Mercados en Acción

Agentes del mercado sostienen que también hay incertidumbre sobre entrada fuerte del e-commerce.

A finales de julio las acciones de Falabella transaban cerca de los $ 6.000. Sin embargo, tras el anuncio de la compra de Linio y del aumento de capital que haría la compañía para financiar esa y otras inversiones, la acción se hundió, y de ahí no logró recuperarse.

Incluso después de concretarse la colocación de acciones en el marco del aumento de capital, el 19 de octubre pasado, el precio del papel aún no logra repuntar.

Al cierre del viernes, en $ 5.215,8, el título acumula una pérdida de 1,35% desde la colocación en bolsa. Desde el día anterior al anuncio de la operación, la caída llega a 12,05%.

La compra de Linio y el anuncio de una alianza con Google para entrar al negocio del pago electrónico fueron buenas decisiones, según comentan agentes del mercado local, dado que fortalecen la posición de la empresa ante el avance del e-commerce. ¿Por qué, entonces, la acción no ha logrado repuntar?

Desde el mercado apuntan a un mal desempeño general del sector. “La industria del retail en general ha mostrado un comportamiento débil en Chile por las magras cifras de consumo y empleo, las cuales no es claro que repunten de manera importante en 2019”, explica María Luz Muñoz, estratega de mercado de Nevasa, agregando que esto ha impactado los resultados tanto de Falabella como de Cencosud. Según agrega René Le Fort, analista de la corredora MBI, el entorno económico del país no ha apoyado buenos resultados en la compañía. “El consumo no ha andado muy bien y golpea a todo ese sector”, señala, agregando que al sector completo lo afecta “el peligro inminente de Amazon”.

Ese punto en particular genera algunas dudas todavía, dicen operadores. Si bien Falabella ha estado preparándose activamente para la entrada de jugadores internacionales de e-commerce, todavía quedan interrogantes sobre cómo cambiará la dinámica del retail con la llegada de Amazon, y qué significará eso para los resultados de la firma. Para Muñoz, además de reportes trimestrales bajo las expectativas, se ven varios focos de riesgo en el horizonte de Falabella. Sumado a la incertidumbre ligada al e-commerce, “hay riesgos de corto plazo en la integración de Linio y luego en la llegada de Ikea”.

El remanente

La semana pasada terminó el período de suscripción de opción preferente del aumento de capital de la compañía, que terminó con la toma de 12,3 millones de acciones por parte de los controladores.

Considerando que en la subasta en la bolsa se colocaron 62,1 millones de papeles y los accionistas aprobaron 84,3 millones, el remanente que queda por colocar suma 9,9 millones de acciones. Si bien desde el mercado se espera que esta suma pueda provocar algo de presión en el precio, considerando que podría significar un aumento en la oferta de acciones de Falabella cuando entren en venta, operadores señalan que no tendría un impacto mayor.