Dólar cerró en $693, subió $50 en un mes

Mercados en Acción

La clave, como ha sido la tónica durante este año, está en los factores externos. En particular, preocupa la guerra comercial y la evolución de las monedas emergentes.

El dólar subiendo en Chile no es novedad, de la mano de una creciente aversión al riesgo y una Reserva Federal firme en el alza de tasas en Estados Unidos. ¿El dólar ubicándose sobre los $ 690? Eso sí que no pasaba hace tiempo.

Al cierre de las operaciones de ayer, reflejando un contexto global que sigue siendo poco favorable para las monedas emergentes, el tipo de cambio se ubicó en $ 693,00 en la punta vendedora luego de elevarse 1,2% con respecto a la jornada anterior.

Con esto, la moneda estadounidense ya suma una ganancia de $ 78,1 en lo que va del año, equivalente a una escalada de 12,7% desde el cierre de diciembre.

La moneda estadounidense ha vivido jornadas de mayor volatilidad en lo reciente, con la preocupación de lo que sucede en Argentina en el centro, pero la tendencia al alza en el mercado local ha estado vigente durante buena parte del año.

Además del fortalecimiento del dólar multilateral –que se ha apreciado un 3,59% en 2018–, de la mano de la agenda de normalización de política monetaria de la Reserva Federal de EEUU (Fed), la guerra comercial y la depreciación de los commodities, en lo reciente han quedado en evidencia una serie de “fragilidades” en algunos mercados emergentes, lo que ha arrojado sombras de dudas sobre el segmento en general (ver notas de las páginas 26-28).

“Más allá del esfuerzo de algunos países más vulnerables como Turquía y Argentina, para proteger sus monedas, van apareciendo otras vulnerabilidades”, explica Francisco Schneider, gerente de la mesa de distribución FX de Fynsa, agregando que la recesión de Sudáfrica aporta otro foco de preocupación.

En ese sentido, el protagonismo del mercado cambiario se encuentra fuera de las fronteras de Chile, apoyando la depreciación de la moneda nacional pese a los fundamentos económicos del país.

“Las preocupaciones de los inversionistas sobre los riesgos idiosincrásicos en los mercados emergentes se han profundizado, incluidos los problemas fiscales de Argentina, los déficits simultáneos de Turquía, las polémicas elecciones de Brasil y el proyecto de ley de reforma agraria de Sudáfrica”, acota Schneider.

Además, está el factor cobre, cuya caída de casi 19% en lo que va del año le ha quitado el piso al peso chileno. Ayer, el metal cerró bajo US$ 2,65 por libra en Londres.

¿Qué queda hacia adelante, entonces? Esperanza de que el dólar-peso se libre de la volatilidad internacional antes de diciembre hay poca entre los operadores del mercado local.

En Itaú creen que el impacto de la guerra comercial va a tender a disminuir en el futuro, lo que desencadenaría una recuperación del precio del cobre y un ajuste del dólar en Chile, pero se ve difícil que eso suceda antes de 2019. Mientras tanto, anticipan que lo que va a seguir moviendo la aguja es la evolución de las otras monedas emergentes.

Los factores que han provocado la caída del peso chileno a lo largo del año –el alza de tasas en EEUU y la guerra comercial– siguen presentes, explica Patricio Roncagliolo, subgerente de la mesa de la firma, “y mientras sigan vigentes, los riesgos al alza siguen vigentes también”.

Para Eduardo Kutscher, jefe de la mesa de dinero FX de Tanner, Chile no tiene “una situación comparable” a la de los países que tienen nerviosos a los inversionistas, como Brasil, Argentina y Turquía, pero el mercado “mete en el mismo saco” al peso chileno, lo que significa que los riesgos seguirán siendo un tema relevante.

“Por lo menos este año” debería mantenerse el sentimiento de aversión al riesgo en el mundo de las monedas emergentes, dice. Eso sí, si es que se estabiliza el panorama en el extranjero, la moneda chilena debería recuperar terreno “rápidamente”.

No es sólo el dólar el que se ha apreciado frente al peso chileno: el euro también ha hecho lo suyo. Luego de subir un 0,81% ayer hasta los $ 801,87, la moneda europea llegó a su valor más alto desde febrero de 2016. En el año suma una subida de 8,51%.

Cobre llega a mínimos de 14 meses tras nueva caída en Londres

Estados Unidos y China no han dado señal de tregua en su creciente conflicto comercial, y el mercado de metales está sintiendo los efectos, con el cobre marcando ayer su tercera jornada consecutiva de bajas.

La principal exportación del país cayó un 2,15% en la Bolsa de Metales de Londres, según cifras de Cochilco, ubicándose en US$ 2,6413 por libra, su menor valor desde mediados de julio del año pasado.

Según comentan agentes del mercado, el problema para el commodity sigue siendo la guerra comercial entre EEUU y China. Esto dado el impacto que podría tener el conflicto en la economía asiática, que es el principal consumidor de cobre a escala global.

La baja se explica "en parte por la entrada en vigencia este jueves de aranceles a activos chinos por más de US$ 200 billones", dijo Fynsa en un informe diario.

La publicación de datos manufactureros débiles en China encendió nuevamente las alertas de los inversionistas del mercado de metales recientemente, luego de que parecieran confirmar las preocupaciones de que las tensiones entre ambas potencias podría provocar una desaceleración de la economía asiática.

La libra de cobre ha perdido un 18,64% de su valor en lo que va del año, mientras que los futuros lo ubican en US$ 2,60 a diciembre, según cifras de Bloomberg.

Además, las posiciones especulativas muestran el alejamiento de los inversionistas: los contratos no comerciales largos –puramente especulativos; que no están ligados a un traspaso físico de cobre– han caído un 40% en el año, llegando a su menor número desde octubre de 2016.