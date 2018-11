Economistas ven falencias en la gestión del 4% adicional

Mercados en Acción

En el seminario de Clapes UC también participaron el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, David Bravo; el investigador de Clapes UC, Salvador Valdés, y el exministro de Hacienda y actual profesor de la Escuela de Gobierno UC, Rodrigo Valdés.

Los tres economistas cuestionaron distintos aspectos relacionados con cómo y quiénes gestionarían el 4% adicional de la cotización individual que propone el gobierno.

Bravo dijo que el 4% es la parte más débil del proyecto. A su juicio, habría que ser más agresivo en el tema de las licitaciones. "Dentro de las cosas más discutibles está el que se consideren instituciones distintas para el 4% y el 10%, es algo que debería modificarse", precisó.

Puntualizó que "si realmente queremos que haya más competencia en el sistema y validar la entrada de otros actores, debería haber licitaciones de afiliados existentes".

Salvador Valdés señaló que hay un temor al abuso de prestadores en la cotización adicional.

"El proyecto abre esta actividad a entidades muy distintas que solamente darán el servicio de gestión de cartera", precisó.

El experto explicó que en la práctica habrían boutiques financieras "porque no tienen ninguna obligación de procesar un seguro de invalidez, esto sigue en manos de los prestadores actuales del 10%".

Asimismo, sostuvo que hay falencias más de fondo en la gestión financiera. "El hecho de no tener benchmark es un grave error", criticó. También advirtió que la iniciativa "permite no tener cartera de referencia porque no exige la rentabilidad mínima relativa que es una de las maneras de asegurar que la gente cumpla su cartera de referencia".

El exministroRodrigo Valdés volvió a enfatizar que "un sistema de previsión social que descanse demasiado en la decisión de las personas, abre demasiado riesgos".