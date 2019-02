Ejecutivos de Amazon se reúnen con el regulador bancario

Mercados en Acción

Innovación tecnológica y transformación digital fueron algunos de los temas abordados.

En medio de las discusiones por los impuestos digitales, los principales ejecutivos de Amazon Web Services sostuvieron una reunión con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de acuerdo a lo publicado por la plataforma de la Ley de Lobby.

Según el registro, la cita se concretó el 15 de enero y tuvo como objeto tratar temas de “innovación tecnológica y transformación digital”. A ello se agregó a la tabla “temas normativos que podrían dificultar el uso masivo de Cloud Cumputing en el sector financiero”.

Entro de los representantes de Amazon estuvo el head of Security Assurance for Financial Services de la firma para Latam, Leandro Bennaton, y el senior manager Public Policy, Andres Maz. Mientras que por el lado del regulador estuvo el superintendente Mario Farren, acompañado de gran parte de su equipo como el intendente de Supervisión, Osvaldo Adasme; el director jurídico, Cristián Carmona, y la directora de Estudios, Nancy Silva.

Cabe recordar que la Superintendencia de Bancos publicó una normativa de Cloud Cumputing a fines de 2017 que tiene como objetivo que los bancos puedan aprovechar las ventajas de los servicios de procesamiento de servicios en la nube.

De esta forma, se permite la contratación de estos productos, ya sean nubes públicas o privadas para actividades que sean críticas o no para la industria bancaria. De acuerdo a la reglamentación de la autoridad, el proveedor contratado para otorgar servicios en la nube de actividades estratégicas o críticas debe disponer de reconocido prestigio y experiencia en el servicio que otorga y certificaciones independientes reconocidas internacionalmente, en términos de gestión de la seguridad de la información, continuidad del negocio y la calidad de servicios que recojan las mejores prácticas vigentes.

Según información de Amazon Web Services, Chile fue uno de los primeros mercados de la compañía en América Latina donde empresas locales se sumaron a los servicios de nube que ofrecen, donde se encuentra la posibilidad de ejecutar funciones que van desde el desarrollo y pruebas de ambiente a análisis Big Data, desde aplicaciones móviles, web y sociales a aplicaciones de negocios de empresas y cargas de misiones críticas.

Dentro de los clientes nacionales del rubro financiero que cuenta Amazon Web Services están MACH, la tarjeta de prepago virtual de Bci, y la compañía de Aval Seguros.