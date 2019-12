El Nasdaq vuelve en gloria y majestad y destrona al NYSE como la bolsa de las operaciones del 2019

Mercados en Acción

Un hecho no visto desde el 2012 está por suceder en Wall Street. Y es que el Nasdaq se encamina a superar a la Bolsa de Nueva York en recaudación de fondos por apertura en bolsa, algo que no se sucedía desde el año que Facebook dio el salto y salió al mercado.



De acuerdo a lo señalado por el The Wall Street Journal, las OPI (Oferta Pública Inicial) en el índice tecnológico recaudaron aproximadamente US$ 32,4 mil millones en el año, superando los US$ 26,2 mil millones del NYSE.



En números también gana el Nasdaq, ya que se ejecutaron 154 aperturas frente a las 47 del NYSE.



Sin embargo, desde el NYSE refutan la cifra y aseguran que han recaudado más capital para las empresas que el Nasdaq, ya que a las aperturas le suman ofertas secundarias y fondos.



El intercambio heredado ha recaudado "más de US$ 100 mil millones en OPI y ofertas secundarias" en 2019, dijo el vicepresidente de NYSE, John Tuttle, a The Journal.



NYSE tuvo los dos debuts más importantes del año: Uber y Avantor, recaudando US$ 8,1 mil millones y US$ 3,3 mil millones, respectivamente. Nasdaq tuvo la tercera salida a bolsa más grande del año, Lyft, la que recaudó US$ 2,6 mil millones. También está programado para albergar el debut de la empresa de servicios financieros brasilera XP Inc., con la firma buscando captar US$ 2,1 mil millones.



La vuelta a la gloria del Nasdaq marca una recuperación desde 2012, cuando la salida a Facebook le trajo más que un problemas ante las fallas técnicas de la operación, lo que llevó a la bolsa a pagar decenas de millones de dólares en liquidaciones a reguladores e inversionistas que afirmaron que las fallas generaron pérdidas.