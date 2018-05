El petróleo supera la barrera de los US$ 81 y analistas prevén alza hasta los US$ 100 en meses

Mercados en Acción

La debacle por el acuerdo de Irán y la crisis en Venezuela impulsan el valor del crudo. Expertos estiman que el aumento en el precio llegó para quedarse.

Un salto de más de US$ 5 en lo que va del mes acumula el precio del barril de petróleo Brent, que ayer cerró en US$ 81,10 por primera vez desde 2014. En el alza jugaron factores geopolíticos: Estados Unidos repuso las sanciones contra Irán (el tercer mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP), al mismo tiempo que se agrava la crisis en Venezuela, otra de las fuentes del suministro global.

“La geopolítica está jugando un papel importante”, dijo a Financial Times el analista de Energy Aspects Richard Mallinson, quien agregó que la escalada “no sólo se basa en riesgos que podrían no materializarse: los hechos clave representan pérdidas genuinas de suministro”.

En los últimos doce meses, el valor del Brent ha trepado más de 50%, mientras su par estadounidense, el WTI, superó los US$ 70 esta semana y ayer se alzó hasta máximos desde 2014.

En Venezuela, la producción ha caído más rápido de lo previsto: la justicia del país, dominada por el gobierno de Nicolás Maduro, ha autorizado expropiaciones que golpean a la exportación y los analistas se preparan para las elecciones presidenciales del domingo, en que el mandatario tiene la reelección casi asegurada. Varios países han dicho que no reconocerán los comicios.

Irán, por su parte, continúa intentando hacer frente a la decisión de EEUU de retirarse del pacto nuclear y reimponer sanciones. La Comisión Europea tomará hoy medidas para proteger a sus empresas que hagan negocios con el país de Medio Oriente de eventuales sanciones desde Washington. El presidente de la instancia, Jean Claude-Juncker, dijo ayer que “no negociaremos con la espada de Damocles sobre nuestra cabeza. Es un tema de dignidad”.

La OPEP en la mira

Para Mallinson, el alza de los precios no es un fenómeno temporal, sino “un giro estructural” que continuará hasta bien avanzado el próximo año. Analistas de Bank of America han apuntado, incluso, que el valor podría llegar a los US$ 100 por barril en el corto plazo.

“Ya con US$ 80 el barril, va a haber un impacto en la demanda”, señaló a Bloomberg el CEO de la petrolera francesa Total, Patrick Pouyanne, cuya compañía anunció esta semana que saldrá de Irán si no se sostiene el acuerdo nuclear. “En los meses que vienen, no me sorprendería que llegara a US$ 100”.

Las expectativas de menor suministro ponen en duda el pacto de la OPEP con Rusia, que el año pasado acordaron recortar la producción. “Hasta ahora, no lo han querido descartar, lo que sólo es bueno para los mercados”, dijo a Bloomberg la analista de petróleo de Stratas Advisors, Ashley Petersen.“Hasta ahora hay suficiente crudo y está encontrando dónde ir”.

Pero los países compradores ya adelantan el golpe. El ministro de Petróleo de India –el tercer mayor consumidor en el mundo, tras EEUU y China–, Dharmendra Pradhan, dijo en Twitter que conversó con su par de Arabia Saudita, Khalid Al Falih, para expresar “mi preocupación por el alza en los precios del crudo y su impacto negativo para los consumidores”.

EEUU ya no sancionaría el crudo de Venezuela

Analistas estiman que tras la decisión de la petrolera ConocoPhillips de requisar activos petroleros venezolanos el gobierno de Estados Unidos no necesitará aplicar las sanciones contra el sector que se habían debatido.

"Conoco está haciendo el trabajo de las sanciones", dijo a Bloomberg TV el director del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, Jason Bordoff.

El experto también señaló que el declive de la producción venezolana se acelera. El país, que alguna vez apuntó a producir 4 millones de barriles al día, se encamina a generar menos de 1 millón, a medida que se desprende de activos en todo el Caribe.