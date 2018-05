El plan de reorganización de Credicorp tras salida de parte de su equipo

Mercados en Acción

La compañía adoptará una nueva estructura organizacional y ejecutará un plan de inversiones por más de US$ 100 millones en tres años.

Credicorp Capital ejecutará un plan de inversiones por más de US$ 100 millones durante los próximos tres años y efectuará una reorganización de su estructura organizacional en la operación en Chile, la que regirá a partir de este de este viernes. Hugo Horta asumirá como nuevo gerente general (country head); Heinrich Lessau, como director de la División de Finanzas Corporativas de Chile y Guido Riquelme, como responsable y gerente general de la Corredora de Bolsa. En la dirección continuará Guillermo Tagle como presidente ejecutivo de Chile y miembro del directorio, mientras sigue Christian Laub como CEO.

La reorganización se produce en forma simultánea a la salida de los ejecutivos Fernando Edwards, Sergio Merino, Cristián Letelier y Gonzalo Covarrubias, quienes formaron parte de la compañía entre 8 y 12 años.

- Como compañía ¿cómo se enfrentan hoy a este cambio?

- Hugo Horta (HH): A nivel regional la compañía está teniendo algunos cambios relevantes. Está ingresando la banca privada. Hay un nuevo desafío en materia de gestión ya no sólo de Chile. Y en el caso de el país, el desafío es profundizar lo que ya ha venido pasando, que es el cambio de lo que es una boutique de banco de inversiones, cuando éramos todos socios, a ser parte de un banco regional que hace banca de inversiones y que por lo tanto es mucho más corporativo, mucho más grande.

Guillermo Tagle (GT): Como mensaje hacia la gente que trabaja con nosotros, a nuestros clientes, es que esto es un cambio de modelo de negocios, que va más acorde a los tiempos que estamos viviendo, por los riesgos, por las contingencias, por las cosas que han ocurrido en los mercados financieros. Hoy necesitas y dependes más de tener un buen soporte de capital, de estructura, de tecnología, de resguardo y de protecciones.

- La salida de los ejecutivos, ¿lo consideran como algo natural en la trayectoria de ellos o lo ven como un costo?

-GT: Es natural en la historia de ellos. Hemos trabajado juntos, fuimos equipo durante mucho tiempo, hicimos muchas cosas unidos y somos amigos. Si me preguntas, habría sido mejor que hubiésemos seguido trabajando todos juntos. Es una pérdida de apoyo, de cercanía, pero es una ventaja muy relevante el que con esta naturalidad, podamos decir sin ningún conflicto, que hubo cuatro personas relevantes de la compañía que tomaron un camino distinto.

Christian Laub (CL): El proceso además, es muy ordenado y creo que es algo que hay que resaltar. Normalmente, me puedes decir me largo y te tiro un portazo, eso es lo más lejano a lo que está pasando. Es un tema que se ha conversado. Estamos haciendo una transición ordenada para que todas las transacciones en las que estamos involucrados, no se vean afectadas.

HH: Lo vemos como un proceso natural, es decir, si estas compañías no fluyen así, se empiezan a ir los chicos talentosos.

- ¿Qué ambición de crecimiento tienen en Chile? ¿Cuál es la meta?

- CL: Hemos más que duplicado los ingresos en los últimos cinco años, pero nuestra intención es más que duplicarlos en los próximos años también. No te diré que vamos a crecer y duplicar en un año, prefiero que crezcamos a una tasa recurrente, bien hecha y controlada, porque eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. No es un proyecto para dos o tres años, hemos invertido para seguir creciendo en Chile. La corporación cumplió este año 129 años, lo que te dice hacia adentro y hacia afuera de que buscamos generar relaciones de largo plazo con nuestros clientes y con nuestros colaboradores.

¿Qué otros desafíos tiene hoy la gerencia?

-HH: Tenemos una base de inversión súper sólida y es necesario hacerla crecer y creo que esa es mi característica, que soy un tipo muy de calle, muy de mesa de dinero, de transacciones, de visitar clientes y para mí eso clave. Lo segundo, es la preocupación por el talento del equipo, de poder enganchar a la compañía en esta nueva etapa y demostrarles que al final lo que estamos haciendo de la mano de Credicorp y de las inversiones que vienen son positivas para todos y este desafío que tengo, lo tienen ellos también. Lo tercero, es continuar en este proceso que hemos ido pasando de boutique a una corporación en términos de mantener y de hacer funcionar esto, ya más independiente de las personas y más dependiente de un modelo de negocios exitoso.

GT: Por eso la comunicación de hacia afuera es tan relevante, porque es un cambio significativo. Pasar de una compañía de personas a una corporación de cara a los clientes, obviamente que necesitamos transmitirle la confianza de este respaldo. La competencia es intensa y perfectamente puede ocurrir que diga que se fueron estas cuatro personas y la compañía no es lo mismo ahora.

-En otro tema, para que despegue el Mila, ¿son necesarias más regulaciones?

-GT: Claro y es parte de lo que suponemos que va a seguir ocurriendo. No tiene mucha lógica tener mercados pequeños, que tengamos problemas para llevar a los clientes de un país a otro. El agregado que tenemos en los tres países con la profundidad, no la tiene nadie.