El precio del petróleo alcanza máximos de siete años en EEUU

Mercados en Acción

Por su parte, el Brent se ha disparado hoy por encima de los US$ 83, sus máximos desde octubre de 2018.

Al cierre de 2020 el precio del barril tipo West Texas, de referencia en Estados Unidos, rozaba los US$ 50. Nueve meses después está a un paso de conquistar la barrera de los US$ 80. Su precio ha tocado hoy máximos en US$ 79,7, su nivel más elevado desde noviembre de 2014.

La cotización del barril West Texas roza el 60% de subida sólo en lo que va de año. El rally es algo más moderado, próximo al 54%, en el barril de Brent, de referencia en Europa. Su precio se ha disparado hoy por encima de los US$ 83, sus máximos desde octubre de 2018.

La senda alcista del petróleo se ha acelerado esta semana a raíz del inesperado resultado de la reunión celebrada por la OPEP. El mercado confiaba en que la organización petrolera intervendría para mitigar la crisis energética, como habían propuesto grandes potencias. Pero finalmente optó por no variar su hoja de ruta, y continuar con un repunte de la producción lento y gradual.

La OPEP pasó por alto los riesgos de suministro y el rally registrado en los precios del crudo, y los inversores reaccionaron con nuevas compras en la cotización del petróleo al riesgo de un déficit aún mayor de oferta.

En las jornadas previas a la reunión de la OPEP los analistas de una de las firmas más influyentes en el mercado de materias primas, Goldman Sachs, elevaron su estimación sobre el barril de Brent hasta los US$ 90 para el cierre del año, en previsión de un déficit de oferta superior a lo esperado. Durante la semana pasada otras firmas de inversión actualizaron sus expectativas, para reflejar que el riesgo de desabastecimiento de crudo es más severo de lo percibido por el mercado, según Morgan Stanley, y para advertir que las caídas en los inventarios de crudo se podrían prolongar en el tiempo, como señalaban desde Barclays.

Del lado de la demanda, la progresiva retirada de las restricciones a la movilidad introducidos por el Covid mantendrá ritmos de crecimiento económico muy superiores a la media a nivel global. La proximidad del invierno supone un factor adicional de refuerzo en las perspectivas de demanda.

La crisis energética y en especial el rally del gas podrían provocar un incremento adicional en la demanda de crudo. El trasvase, como fuente energética, del gas hacia el petróleo podría seguir alimentando esta escalada. Los analistas de Commonwealth Bank calculan que podría provocar un incremento adicional en la demanda de crudo de 15 millones de barriles al mes. "La demanda de petróleo podría aumentar en 500.000 barriles al día adicionales, o el 0,5% del suministro mundial de petróleo, debido a que los altos precios del gas obligan a pasar del consumo de gas a petróleo".

Del lado de la oferta, los analistas destacan que tanto la OPEP como la industria de 'shale oil' de EEUU encontrarían serias dificultades para ajustar rápidamente al alza sus niveles de producción debido a la falta de inversiones en sus instalaciones durante la pandemia.

En medio de la escalada que registra el precio del petróleo, algunas firmas de inversión han lanzado mensajes más tranquilizadores sobre la crisis energética. Desde UBS recordaban esta semana que "no estamos en los años 70", debido sobre todo a que "el mundo tiene un consumo menos intensivo de energía" que en los años 70.