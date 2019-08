El primer click: Lo que debes saber este viernes antes que abra el mercado

Mercados en Acción

China dice que no cederá a presiones + Mercados caen ante amenazas de Trump + El regreso de Penta

Nuevas tensiones comerciales hacen tambalear a los mercados. Un día después de las últimas negociaciones entre estadounidenses y chinos para intentar alcanzar un acuerdo comercial, nuevamente Trump lanza un "misil" de largo alcance, tras anunciar nuevos aranceles a productos del país asiático.

Pero China no se queda atrás y hoy respondió que no se dejaría chantajear, advirtiendo represalias después de que Trump amenazara con un nuevo tributo de 10% a un conjunto de exportaciones chinas por un valor de US$ 300.000 millones a partir del próximo mes. Pekín dijo que no cederá terreno ante la presión de Washington, sin precisar las medidas que adoptará.

Hoy los mercados continúan con los efectos de esta nueva escalada en la guerra comercial. En Asia, el Nikkei de Tokio cayó un 2,6% y el Hang Seng de Hong Kong un 2,4%, mientras la bolsa de Shangái también bajó 1,41%.

Los índices europeos a esta hora también asumen de mala gana la medida y el Ibex 35 cae en torno a un 1% hasta rondar los 8.900 puntos. El DAX alemán, el CAC francés y el AEX de Amsterdam descienden más de un 2,5%, mientras que la Bolsa de Italia y de Reino Unido caen un 1,9% y 1,8%, respectivamente.

Siguiendo en la eurozona, la carrera por el cargo de Christine Lagarde en el FMI deja ya varios caídos. Ayer el ministro de Finanzas de Portugal y presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, anunció que se desistía de la candidatura y hoy hizo lo propio, la ministra española, Nadia Calviño.

En Asia también se dirigen las miradas, luego de que el gabinete japonés aprobara un plan para retirar a Corea del Sur de una lista de países que disfrutan de controles mínimos de exportación (la "lista blanca"), una medida que irritó a Seúl, luego de que se cumpliera un mes después de que el país nipón pusiera freno a las exportaciones a Corea del Sur de tres materiales de alta tecnología necesarios para fabricar tarjetas de memoria y pantallas.

Por su parte, otro que genera tensión es Corea del Norte, que disparó hoy misiles por tercera vez en ocho días, una serie de lanzamientos que, según los analistas, están diseñados para mejorar las capacidades militares y presionar a Estados Unidos y Corea del Sur mientras intentan de retomar las conversaciones de desnuclearización.

En la región, específicamente en Chile, Diario Financiero abre su edición del viernes con DF Reportajes y el regreso de Penta Financiero que detalla los planes en su nueva incursión con iConstruye. Además, DF reporta la 'guerra del gas', se trata del fallo de primera instancia que rechaza demandas cruzadas entre Abastible, Lipigas y Gasco, la cual las compañías se acusaban de la tenencia y no entrega de cilindros de gas de sus contrapartes.

ATENTOS HOY:

Reporte de empleo para julio (se esperan 155 mil, por debajo de los 224 mil de junio), tasa de paro y balanza comercial en EEUU.

Reunión de política monetaria del Banco Central de Colombia y Banco de Japón.

Rentas minoristas en Chile y en la zona euro.

IAG, Berkshire Hathaway, Exxon Mobil, Chevron, Toyota, Honda, RBS, Crédit Agricole, BT Group y Allianz presentan sus resultados.

PMI del sector de la construcción en Reino Unido.

Suscríbete aquí y recibe nuestros newsletters que ofrecen las noticias más relevantes del día a primera hora de la mañana.