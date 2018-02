Empresas IPSA suman US$15.000 millones en capitalización

Mercados en Acción

Más que auspicioso ha sido el arranque de 2018 para el conjunto de las empresas del IPSA: durante enero, la capitalización bursátil de las compañías que componen el selectivo local llegó a US$ 245.353 millones, un alza de 6,43% respecto al cierre de diciembre de 2017. Esto, en dinero, equivale a US$ 14.814 millones más.

En el mes, la empresa que más elevó su capitalización fue Copec, con más de US$ 2.000 millones, seguida por Latam Airlines (US$ 1.834 millones) y CMPC (US$ 1.402 millones).